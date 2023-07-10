CHP milletvekilleri, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a 25 bin lira ödeyecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP’li vekiller Bülent Tezcan ve Seyit Torun ile eski milletvekili Onursal Adıgüzel’e açtığı davalarda 25 bin lira tazminat kazandı.

AA
Yayınlanma: 10.07.2023 - 18:51
CHP milletvekilleri, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a 25 bin lira ödeyecek
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davalarda CHP milletvekilleri Bülent Tezcan ve Seyit Torun ile eski milletvekili Onursal Adıgüzel’den 25 bin lira manevi tazminat kazandı.

Altun’un avukatı Sezgin Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gerçek dışı iddialarından dolayı açtıkları davada CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, müvekkiline 5 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildiğini bildirdi.

Tunç, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun ile eski CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel hakkında, müvekkili Altun’a yönelik hakaret ve iftiralarından dolayı açtıkları iki davada da mahkemelerin, 10’ar bin lira manevi tazminata hükmettiğini belirtti.

Sezgin Tunç, bu kararlara karşı miktar yönünden istinaf yoluna başvurduklarını kaydetti.


Fahrettin Altun tazminat

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