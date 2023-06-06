Kulis: Fahrettin Altun ‘sözcülük’ için yarışta ancak yeterli bulunmuyor!
İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Çağatay Kılıç arasında 'Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü' için ciddi bir yarış olduğu ancak iki ismin de yeterli bulunmadığı ileri sürüldü.
İbrahim Kalın'ın Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'na getirilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü görevi boş kaldı.
Görev için henüz bir atama gerçekleştirilmemişken Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan konu hakkında bir kulis bilgisi aktardı. Buna göre, görev için iki isim ‘kapışma’ halinde:
“Yeni kabine ve buna bağlı olarak yapılacak üst düzey bürokrasi atamaları önümüzdeki günlerde çok konuşulacak. Öncelikle, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda sözcülük kapışması yaşandığını aktaralım. İbrahim Kalın’ın MİT Müsteşarlığı görevine getirilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü ciddi bir yarış alanı oldu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile eski TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Çağatay Kılıç arasında yarış olduğu belirtiliyor. Ancak AKP kurmayları, iki ismi de bu görev için yeterli bulmuyor. Kalın’ın yerini dolduracak “dengeli, üslup ve iletişim sorunu olmayan” birileri için kulis yapılıyor.”
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