CHP mitingi yarın Bayburt'ta... İl Başkanı Yücel: 'Yozgat gibi bir miting yapacağız'

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin onuncu adresi Bayburt oldu.

CHP Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla yarın saat 13.30'da Genç Osman Stadı önünde düzenlenecek miting için Bayburt'ta hazırlıklar başladı. Alana CHP'nin otobüsü getirildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Alanın etrafı barikatlarla çevrilerek, güvenlik önlemleri alındı. Bayburt İl Emniyet Müdürü Barış Erkol da alana gelerek alınan güvenlik önlemleri hakkında bilgi aldı.

CHP Bayburt İl Başkanı Haktan Yücel, mitingden bir gün önce hazırlıklara ilişkin konuştu.





Yücel, Bayburt'ta Yozgat gibi bir miting yapacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Bayburt Türkiye'nin en küçük şehirlerinden biri, daha doğrusu en küçük şehiri. Cumhur İttifakı'nın birinci çıktığı bir ilimiz, seçmen olarak. Yapısı miliyetçi muhafazakar ağırlıklı bir seçmen. Yalnız 14 yıldır biz hiç miting yapmıyorduk. Bugünkü şartlarda vatandaşımızın büyük tepkileri var. Bu yüzden milletvekillerimiz sahada çalışıyorlar. Biz de sahadayız, çalışıyoruz. Büyük tepkiler var Cumhur İttifakı'na karşı. Bu yüzden yarın güzel bir miting yapacağımızı hissediyoruz. Yozgat gibi bir miting yapacağız. Biraz da üstünü yapmayı deneyeceğiz. Çok da güzel bir miting yapacağımıza inanıyorum. Genel Başkanımızın söylediği gibi kaleler artık yoktur. Hiçbir siyasi partinin kalesi yoktur artık. Halkın kalesi vardır. Bayburt'ta da kale anlayışını yıkacağız."

"8-10 BİN KİŞİLİK BİR KATILIM BEKLİYORUZ"

Yücel, miting alanındaki hazırlıkları da şöyle anlattı:

"Burada öğretmenevi stadyum arkası bir miting alanımız var. Burada otobüsümüz giriş kısmına çekilecek. Vatandaşlarımız da Dörtyol mevkinden alana giriş yapacaklar. 8-10 bin kişilik bir katılım bekliyoruz. Bayburt nüfusu özelinde çok büyük bir oran. Cumhurbaşkanı bile burada miting yaparken o sayıları ya yakalar ya yakalayamaz. Onun için çok özel bir miting olacak. Cumhuriyet tarihinin en büyük mitingini yapacak CHP yarın burada."

Yücel, İmamoğlu'nun tutukluluğuna ilişkin de "Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır hadisi şerifinden yola çıktığımız için şöyle bir durum var, bu yapılan zorbalıkları, baskıları halk iradesiyle kıracağız inşallah. Bunun için de her taraftan bize destek yansımalarını görüyoruz sahada. Ekrem İmamoğlu'na özgürlük istiyoruz" diye konuştu.