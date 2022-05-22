CHP mitinginin ardından: Emniyet'ten ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarına uyarı

22 Mayıs 2022 Pazar, 11:20

ABD Büyükelçiliği, CHP'nin cumartesi günü İstanbul Maltepe'de düzenlediği miting öncesi vatandaşlarını uyarmış ve Türkiye’de daha önce yapılan protestolarda tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve öldürücü olmayan mermiler kullanıldığını anımsatıp “Bu mitingde de benzer önlemlerin alınması kuvvetle muhtemeldir. Öngörülemez olabileceği ve şiddete dönüşebileceği için gösterilerden ve protestolardan kaçının” çağrısı yapmıştı.

Dün düzenlenen mitingin ardından bu kez Emniyet Genel Müdürlüğü, benzer bir açıklamayı ABD'deki Türk vatandaşları için yaptı. Emniyet'in Twitter sayfasından "Amerika'da yaşayan Türk Vatandaşlarımıza Uyarımızdır" diyerek yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

"Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak geniş katılımlı organizasyonlarda vatandaşlarımızın güvenliği için dikkatli olmaları önem arz etmektedir.

Amerikan polisi her ne kadar bu tip organizasyonlarda çıkan protestolar için önlem alıyor olsa da geçmişte yaşanan olaylarda gerçek mermi ve elektro şok kullanımı, göz yaşartıcı gaz ile müdahale ve şiddet olayları unutulmamalıdır. Bu tip gösteriler kontrol edilmesi zor olduğu için şiddete dönüşebilir, bu nedenle bu organizasyonlardan kaçının."



