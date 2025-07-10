CHP mitingleri devam ediyor: Sıradaki adres belli oldu

CHP, tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talepli mitinglerine devam ediyor.

Bu haftaki mitingin adresi Malatya olarak açıklandı. Buna göre Özel, 12 Temmuz Cumartesi günü Malatya'da yurttaşlara seslenecek.

Mitingin saat 18:00'da Büyükşehir Belediyesi binasının yanındaki meydanda yapılması bekleniyor.

"MAĞDURLARIN SESİ OLACAK"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da yaptığı açıklamada, partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması amacıyla 12 Temmuz Cumartesi Malatya'da düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi"nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "mağdurların, Malatya'nın, kayısının sesi olacağını" söyledi.