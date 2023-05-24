CHP montajlı videoyu yargıya taşıdı

Yayınlanma: 24.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 24.05.2023 - 04:00

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TRT ortak yayınındaki “Kılıçdaroğlu’nun, Kandil’dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar. Haydi, haydi türü. Kandil’dekilerle bu şekilde ama montaj, ama şu, ama bu. Video çekimlerini yaptılar. PKK'lılar videolarla bunlara destek verdiler” şeklindeki açıklamalarıyla ilgili Erdoğan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

