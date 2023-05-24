2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

CHP montajlı videoyu yargıya taşıdı

CHP, Kemal Kılıçdaroğlu’nun terör örgütü ele başı ile montajlanan videosu hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “Burada halkı aldatmak var, yanıltıcı bilgiyi, yalanı, sahteciliği bilerek yaymak var. İftira var, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek var. Bakalım hukukla bağlı, cesur bir savcı çıkıp gerçeğin üzerine gidebilecek mi? Bu sahtecilikle bir yere varamazsınız” diye konuştu.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 24.05.2023 - 04:00
CHP montajlı videoyu yargıya taşıdı
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CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TRT ortak yayınındaki “Kılıçdaroğlu’nun, Kandil’dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar. Haydi, haydi türü. Kandil’dekilerle bu şekilde ama montaj, ama şu, ama bu. Video çekimlerini yaptılar. PKK'lılar videolarla bunlara destek verdiler” şeklindeki açıklamalarıyla ilgili Erdoğan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.


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