CHP Muğla’da 'Şimdi İktidar Zamanı' Çalıştayı düzenlendi

Cumhuriyet Halk Partisi Muğla İl Başkanlığı tarafından düzenlenen “Şimdi İktidar Zamanı” Muğla Çalıştayı, genel başkan yardımcıları, parti yöneticileri ve örgüt temsilcilerinin katılımıyla Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Çalıştayda CHP Genel Başkan Yardımcılası Ensar Aytekin ve CHP Genel Başkan Yardımcılası Gökhan Zeybek, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Remzi Kazmaz, CHP PM Üyeleri Süreyya Öneş Derici ve Emre Yılmaz, Miletvekilleri Gizem Özcan ve Cumhur Uzun, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve tüm ilçe belediye başkanları ile meclis üyeleri birlikte yer aldı.

Örgüt içi iletişimi güçlendirmeyi, Ortak karar alma kültürünü pekiştirmeyi, yerel yönetimlerle eşgüdümlü çalışma modelleri geliştirmeyi, gelecek iki yılın siyasal ve örgütsel planlamasını yapmayı amaçladığı belirtilen çalıştayla ilgili İl Başkanlığı açıklamasında şöyle denildi:

"Muğla’da halkçı belediyeciliği büyütmek, toplumsal talepleri örgütlü bir güçle karşılamak ve yerelden genele iktidar yolunu birlikte örmek için kararlılıkla ilerliyoruz. Emeği geçen tüm yönetici kadrolarımıza teşekkür ederiz."