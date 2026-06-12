CHP MYK’de neler konuşuldu: Butlan yönetimi olağanüstü kurultay için hukukçulara danışacak

Mahkemenin mutlak butlan kararının ardından genel başkanlığa atanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçtiği CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), toplantısında dikkat çeken bir görüş öne çıktı. Cumhuriyet kulislerde konuşulan bilgiye ulaştı.

Yargı organlarının verdiği mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığı makamında bulunan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yönetiminde toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı tamamlandı. Parti genel merkezinde gerçekleştirilen yoğun gündemli toplantıda, partinin önümüzdeki dönemde izleyeceği hukuki ve siyasi yol haritası masaya yatırıldı.

KURULTAY İÇİN HUKUKÇULAR GÖREVLENDİRİLECEK

Cumhuriyet’in parti kulislerinden edindiği bilgilere göre, MYK toplantısında "olağanüstü kurultay" seçeneği öne çıktı. Toplantıda resmi bir karar alınmamakla birlikte, kurultay sürecinin hukuki zeminiyle ilgili bilgi alınması için hukukçuların görevlendirilmesi ve uzmanlarla görüş alışverişinin artırılması eğilimi ağırlık kazandı. Parti yönetiminin ilerleyen günlerde bu doğrultuda hukuki mesaisini yoğunlaştırması beklenirken, bazı MYK üyelerinin olağan ya da olağanüstü kurultay takviminin bir an önce netleştirilmesi gerektiğini savunduğu öğrenildi. Kulislere göre Kılıçdaroğlu’nun olağanüstü kurultaya sıcak bakmadığı bilinirken kamuoyundaki büyük tepkinin süreçte giderek artması bu kararın sorgulanmasına neden oluyor.

İKİ BELEDİYE BAŞKANINA KESİN İHRAÇ İSTEMİ

Toplantının ardından açıklama yapan parti sözcüsü Müslim Sarı, idari ve disiplin süreçlerine ilişkin alınan kararları kamuoyuyla paylaştı. Sarı, "Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerine karar verilmiştir" dedi.

GRUP BAŞKANVEKİLLİKLERİ DÜŞÜRÜLDÜ

Grup başkanvekillikleri ataması, Parti Meclisi (PM) toplantısı değerlendirmesi ve 16 Haziran Salı günü yapılacak CHP Grup Toplantısı’na yönelik hazırlıkların da ele alındığı MYK’de, daha önce alınan disiplin kararlarının yansımaları görüldü. 10 Haziran Çarşamba günü yapılan toplantıda, aralarında İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın da bulunduğu 9 milletvekili ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmişti. Bu kararın ardından Günaydın ve Başarır'ın grup başkanvekillikleri düşürülerek, TBMM'nin resmi internet sitesindeki unvanları kaldırıldı.