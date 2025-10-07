CHP MYK toplandı: Özgür Özel'den 'Kılıçdaroğlu' talimatı

CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında dün toplandı.

Yaklaşık üç buçuk saat süren MYK'nın gündeminde Türkiye'de yaşanan ekonomik, sağlık, dış politika, eğitim sorunları, Bolu'da yapılan CHP TBMM Grubu 28. Dönem 3. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı, CHP'nin 39. Olağan Kurultayı, CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 17 Ekim'de görülecek davası, CHP'nin 12 Ekim'de Brüksel'de gerçekleşecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi yer aldı.

Edinilen bilgiye göre, MYK'da CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, hasta mahpusların tutukluluğuna ilişkin sunum yaptı.

MYK'da Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan koordinesinde çalışan dış politikadan sorumlu genel başkan yardımcılığı tarafından dış politikayla ilgili bir sunum gerçekleştirildi.

ÖZEL'DEN TALİMAT: "MUHAKKAK TAKİP EDELİM"

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla açılan beş ayrı dosyanın birleştirilmesiyle oluşan dava 17 Ekim Cuma günü, Ankara 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Kılıçdaroğlu’nun yeniden hakim karşısına çıkacağı 17 Ekim’de CHP lideri Özel, Avrupa Sosyalist Partisi’nin (PES) kongresine katılmak üzere Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da olacak.

Edinilen bilgiye göre, Özel, MYK'da sürecin sonuna kadar takip edilmesi gerektiğini söyleyerek davanın önemine vurgu yaptı.

Özel, 17 Ekim'de gerçekleşecek davaya ilişkin "Muhakkak takip edelim" diyerek geniş bir heyetle katılım talimatı verdi. Kurmaylar, "Genel Başkanımız yurt dışında ama partimizden en üst düzeyde katılım sağlanacak" ifadelerini kullandı.

MİLLETVEKİLİ KAMPINA YEDİ KİŞİ KATILMADI

CHP'li kurmaylar, MYK'da Bolu'da yapılan CHP TBMM Grubu 28. Dönem 3. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nı da değerlendirdiklerini belirterek, "Çok güzel başarılı, fikir alışverişi yapılan bir kamp oldu. Kamuoyuna da yansıyan olumlu bir görüntü oldu" ifadelerini kullandı. Edinilen bilgiye göre, kampa yedi milletvekili katılım sağlamadı. Bunlardan ikisinin sağlık sorunları sebebiyle katılamadığı öğrenildi.

Katılım gerçekleştiremeyen milletvekilleriyle ilgili ikisinin sağlık sorunları sebebiyle mazeret bildirdiğini belirten kurmaylar, diğer katılamayan milletvekillerinin de geçerli bir mazeretinin olduğunu düşündüklerini ifade etti. Kurmaylar CHP TBMM Grubu 28. Dönem 3. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nın birlik, beraberlik içerisinde gerçekleştiğini bunun da CHP içerisinde ikilik görüntüsünü yaratmak isteyenlere bir cevap niteliğinde olduğunu söyledi.

"OLAĞAN KURULTAY KASIMIN SON HAFTALARINA DOĞRU OLACAK"

Kurmaylar, ilçe kongreleri tamamlanan ve il kongreleri başlayan CHP'nin 39. Olağan Kurultayı takviminin devam ettiğini, il kongrelerinin tamamlanmasının ardından Olağan Kurultay'ın Kasım'ın son haftası ya da Aralık ayının başında gerçekleştirileceğini ifade etti.

Kurmaylar, "9 Ekim’de 79 il kongresini bitirmiş olacağız. İki tane ilimiz var, onlar da 21’ine kalıyor. 21 Ekim akşamı itibarıyla 81 ilde kongrelerini yapmış, yeni yönetimlerini ve yeni kurultay delegelerini seçmiş, eskisinin ömrünü tüketmiş hale gelmiş olacağız" diye konuştu.

"ARALIK AYINDA ALMANYA'DA MİTİNG OLABİLİR"

Ekim ayı ile birlikte yurt dışı seyahatlerine ağırlık verecek olan CHP Lideri Özel, ilk olarak 9-10 Ekim tarihlerinde İspanya'nın başkenti Madrid'de Sosyalist Enternasyonal Başkanlar Kurulu toplantısına katılacak. Ardından 12 Ekim Pazar günü Belçika'nın başkenti Brüksel'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingini gerçekleştirecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Brüksel’de Türk seçmenle bir araya gelecek. Özel, 16-18 Ekim'de ise Avrupa Sosyalist Partisi’nin (PES) kongresine katılmak üzere Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da olacak. CHP'nin Brüksel'de gerçekleşecek ilk yurt dışı mitingini de değerlendiren kurmaylar, "Almanya'dan da miting talebi var. Aralık ayında orada miting yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan MYK'da Erzurum örgütünden iki kişinin paylaşımları nedeniyle disipline verildiği de öğrenildi.