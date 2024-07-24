CHP MYK tüzük kurultayı için toplanacak
CHP 4 Eylül’de Sivas’ta yapmayı planladığı tüzük kurultayı için hazırlanıyor.
CHP, parti tarihinde ilk kongresi olarak kabul ettiği Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde, 4 Eylül’de Sivas’ta yapmayı planladığı tüzük kurultayı için hazırlanıyor. Tüzük kurultayının 4 Eylül’de başlayacağını 5 Eylül’de Ankara’da tüzük komisyonunun toplanmasıyla devam edeceğini aktaran parti kurmayları, “9 Eylül’e kadar süren bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. Bunun detaylarını gelecek hafta pazartesi günü yapacağımız MYK toplantısında değerlendireceğiz. Tüzük için örgütlerden gelen önerileri de orada ele alacağız. Bunun dışında da genel başkanımız eylül ayı öncesi mutlaka hem parti meclisiyle hem il başkanlarıyla bir araya gelerek tüzük için önerilerini dinleyecek. Tüzük çalışmasının içinde bir günü de seçim beyannamemiz gibi olacak parti programı çalışmasına ayırmak istiyoruz” bilgisini paylaştı.
‘DİRENECEĞİZ’
Öte yandan; önceki gün yapılan MYK toplantısında Meclis’in sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemeden yargı paketine kadar sıkışık gündemini de değerlendirdiklerini aktaran parti kurmayları, “Önceliğimiz halkın itiraz ettiği düzenlemelere Meclis’te olduğu en sert şekilde direnmek” yorumunu yaptı.
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