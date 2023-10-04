CHP MYK’de kurultay ve kongre süreçleri ele alındı: ‘Seçime odaklanalım’

Yayınlanma: 04.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 04.10.2023 - 04:00

Edinilen bilgilere göre toplantıda MYK üyelerinin toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, “Kongreler arka arkaya tamamlanıyor. Süreci hızla bitirip artık yerel seçimlere odaklanmak istiyoruz” görüşünü ilettiği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun da “Az kaldı, süreç 4-5 Kasım’da tamamlanacak” dediği kaydedildi.

MYK üyeleri de “Kurultay süreci olunca parti kendi iç işlerine gömülüyor. Bir de tüzük kurultayı hakkında 25-26 Kasım için parti meclisimiz tavsiye kararı almıştı. Biz kasım ayını atlattıktan sonra yerel seçimlere odaklanmak istiyoruz” yorumunu yaptı. MYK’de kurultay yeri olarak da Ankara Spor Salonu’nun seçildiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu’nun, iktidarın yeni anayasa çağrısıyla ilgili, “Anayasa önümüze gelecek. Bekleyip ne olduğunu göreceğiz” yorumunu yaptığı belirtildi. Toplantıda ayrıca CHP’nin Şanlıurfa’da yaptığı çalıştayı değerlendirildiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun “Katılım güzeldi. İyi geçti” dediğini aktaran üyeler, “Bu yerel seçim çalışmaları için bir başlangıçtı. O yüzden genel başkan çok önem veriyordu” bilgisini paylaştı.