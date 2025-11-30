CHP'nin 39. Olağan Kurultayı... Gökan Zeybek: 'Burada oluşan irade, CHP'yi iktidara taşıyacak millet iradesidir'

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı, Ankara Arena Spor Salonu’nda üçüncü gününde devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, kurultaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, oy kullananların tümünün desteğini alarak seçildiğini belirten Zeybek, şöyle konuştu:

"Bu, Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde en azından benim bildiğim 40 yıllık SHP, SODEP ve CHP tarihi açısından bir rekor. Türk insanı, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni, Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi ve bugün buraya da onların temsilcisi olarak bulunan kurultay delegeleri, 85 haftadır Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti konumunda tutan, tüm anketlerde birinci parti konumunu korumasını sağlayan ve hem cezaevindeki Cumhurbaşkanı adayını hem tutuklu belediye başkanlarının, siyasi kadrolarını hem de ülkede demokrasi mücadelesinde cezaevlerinde bulunan tüm insanların hakkını ararken bir yandan da ülkenin geleceği ile ilgili doğru projeler ortaya koyan Sayın Genel Başkan’a, 31 Mart 2024 seçimlerinde 47 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni Türkiye'nin birinci partisi yapan Genel Başkan’a, başarıyı ödüllendirdi ve 'devam' dedi. Aslında bu kurultay, yeni seçilmiş kongre delegeleri ile il, ilçe ve kurultay delegeleriyle yapılan ilk kurultayımız olması dolayısıyla da Türkiye'deki 81 il ve 965’in üzerindeki ilçemizdeki tüm örgütün tam desteğini aldığını açık biçimiyle gösteriyor. Cumhuriyet Halk Partisi bu kurultaydan güçlenerek bir ve bütün olarak çıkmıştır."

Kurultay'da bugün yapılacak Parti Meclisi seçimleriyle, 60 olan Parti Meclisi üyes sayısının 80’e çıkacağını ifade eden Zeybek, "Hem Merkez Yönetim Kurulumuz Genel Merkezimizde hem eski Genel Merkezimizde Cumhurbaşkanı Çalışma Ofisi ile birlikte artık CHP, Türkiye'yi yönetecektir. Türkiye'yi yönetecek olan partimizin şimdi seçim bildirgelerine konu olacak başlıkları da çalışacağız" dedi.

"18 YIL SONRA CHP'NİN PROGRAMI DA DEĞİŞMİŞ OLDU"

Gökan Zeybek, çok sayıda bildirgenin zaten parti programına da girdiğini, cuma günü yapılan program taslağının Kurultay tarafından oybirliğiyle kabul edildiğini aktararak, şöyle konuştu:

"18 yıl sonra CHP'nin programı da değişmiş oldu. Tüzüğümüzde bazı tadiller yapıldı. Şimdi artık biz pazartesiden itibaren bütün organlarımızla, yönetimle, il ve ilçe örgütlerimizle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ni seçimin yapılacağı güne kadar aralıksız tüm anketlerde birinci parti tutacağız ve bugün iddialı da bir şey söyleyeyim, yüzde 40’ların birkaç puan üzerinde bir oyla da Parlamento'da çoğunluğu sağlayacak bir destekle ilk yapılacak olan seçimleri kazanacağız. Bugün buradaki oluşan irade CHP'yi iktidara taşıyacak olan millet iradesidir, örgüt iradesidir, 81 ilden gelen iradedir. O nedenle ben de o iradenin bir parçası olmaktan, hem 31 Mart 2024 seçimlerini kazanan Merkez Yönetim Kurulu'nun bir üyesi olmaktan hem de Türkiye'yi ilk yapılacak olan seçimlerde iktidara taşıyacak olan kadronun bir parçası olmaktan dolayı kendimi şanslı ve bahtiyar hissediyorum."