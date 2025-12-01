CHP’nin 39. Olağan Kurultayı’nı PM seçimleriyle tamamladı: Değişimin yeni kadroları

CHP’nin üç gün süren 39. Olağan Kurultayı, dün yapılan Parti Meclisi (PM) seçimleriyle sona erdi. Yenilenen tüzükle 60 üye sayısından 80 kişiye çıkan PM için 145 kişi adaylık başvurusu yaptı. Önceki Parti Meclisi’ne seçilen Baran Bozoğlu, Yalçın Görgöz, Semra Dinçer, Niyazi Şen, Şengül Yeşildal ve Özgür Ceylan yeni dönem için adaylık başvurusu yapmadı. İmamoğlu’nun “Her şey çok güzel olacak” sloganını bulan Berkay Gezgin ve son dönemde partiye İmralı’ya gitmeme kararı nedeniyle eleştiriler getiren Ali Haydar Fırat, yeni dönem listelerinde kendine yer bulamadı. Aynı şekilde Ali Haydar Hakverdi, Berna Özgül, Hikmet Yalım Halıcı ve Mehmet Akın Denizaslanı da CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in hazırladığı anahtar listede yer alamadı. Böylece önceki PM’den 12 kişi, Özel’in yeni yönetiminde aday gösterilmemiş oldu. Son dönemde diğer partilerden CHP’ye katılan Evrim Rızvanoğlu, Salih Uzun ve Bahardır Erdem ise, Özel’in anahtar listesinde yer aldı. Listenin geneline bakıldığında Özel’in 48 kişiyi koruduğu ve 32 yeni ismi yönetimine eklendiği görüldü.

YEN İLENEN KADROLAR

Yönetime yeni eklenen isimler arasında ekonomi kadroları için ekonomist Güldem Atabay, vergi uzmanı Ozan Bingöl, eski TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, ekonomist Kerim Rota, iş insanı Oya Ünlü Kızıl ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun başdanışmanı Serkan Özcan gibi isimler öne çıktı. Hukuk ve adalet tarafında da Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz, İlhan Cihaner gibi isimler yer aldı. Ayrıca partide önceki yönetimlerde de görev alan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre’nin yeniden listeye girdiği görüldü. Partinin yeni sağlık kadrosunda da Türkiye Veteriner Hekimler Birliği’nin 50. Dönem Başkanı Murat Arslan ve Diş Hekimi Nihat Dağ yer aldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la uzun yıllar çalışan Volkan Memduh Gültekin de yine listede yer alan isimlerden oldu.

MERKEZ YÖNET İM KURULU LİSTEDE

Partinin dış politika kadrolarında Büyükelçi Ömer Kaya Türkmen ve Prof. Dr. Barış Övgün’ün adı ön plana çıktı. Bunun dışında anahtar listede, CHP’de daha önce genel sekreterlik yapan Bihlun Tamaylıgil gibi tecrübeli isimlerin yanında, Cansel Çiftçi gibi genç ve yeni isimler de yer aldı. Ayrıca Sanatçı Arif Sağ’ın oğlu sanatçı Tolga Sağ da listeye yazıldı. Öte yandan; partinin Merkez Yönetim Kurulu’nda yer alan genel başkan yardımcıların tamamı, Özel’in anahtar listesinde aday gösterildi. Buna karşın, bazı isimler Parti Meclisi’nde görev alsa bile Merkez Yönetim Kurulu’nda olmayacak ve bu kurultayda tüzüğe işlenen Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde çalışmalarına devam edecek.

YDK’DE 8 DEĞİŞİKLİK

Dün partinin Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) için de seçim yapıldı. Başta YDK Başkanı Turan Taşkın Özer olmak üzere, Süleyman Bülbül, Hümeyra Akkuş Sandıkcı, Ayça Akpek Şenay, Deniz Çakır, Aysemin Gülmez ve Remzi Kazmaz listedeki yerini korudu. YDK’deki 8 kişi ise değişti.

‘KAPSAYICI VE UZMAN İSİMLER’

CHP kurmayları, Özel’in “muhalefetteki son listesi” olarak tanımladığı yeni yönetim listesini “kapsayıcı ve alanında uzmanları barındıran bir liste” olarak değerlendiriyor. Partililer, Özel’in listede Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin tamamına yer vererek “değişimi gerçekleştiren kadrolara vefa gösterdiğini” söylüyor. Listelerde hem İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen Serkan Özcan gibi hem de Kılıçdaroğlu döneminde görev yapan Zeynel Emre ve Bihlun Tamaylıgil gibi isimlerin yer aldığına dikkat çeken kurmaylar “Mesela önceki seçimde genel başkan adayı olan İlhan Cihaner de listede yer alıyor. Artık partide ‘şuna yakın, buna yakın’ diye bir şey yok. Taban, hepimize ortak bir mücadele görevi verdi. Bir iktidar yürüyüşündeyiz. Bunu en kapsayıcı şekilde gösteren, vefaya da yer veren bir liste yapıldı” diyor. Listede ekonomiden dış politikaya kadar alanında uzman pek çok yeni isme yer verildiğine de dikkat çeken partililer “Yeni dönemde CHP çözümleriyle öne çıksın istiyoruz. Bu yüzden insanların iyi bir kadro görmesi gerekir. Biz de alanında uzman isimlerle ‘CHP bu sorunları çözebilir’ dedirtmek istiyoruz” değerlendirmesini yapıyor. Kurmaylar; DEVA Partisi, Demokrat Parti ve İYİ Parti’den gelen Evrim Rızvanoğlu, Salih Uzun ve Bahardır Erdem için de “Yerel seçimleri kazanırken Türkiye İttifakı söylemimiz etkili olmuştu. Bu arkadaşlarımız da bu söylemin birer temsilcisi. Biz CHP’yi herkesin partisi yapmayı hedefliyoruz ve bu isimler de bu konuda mücadelemizi büyütebilecek, alanlarına da hakim isimler” diyor.