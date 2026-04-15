CHP'nin 81 il başkanından ortak açıklama: 'Geri çekilmeyeceğiz, teslim olmayacağız'

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un tutuklanmasının ardından CHP'li il başkanlar Ankara'da bir araya geldi. İl başkanlarının toplantısının ardından ortak bir açıklama yapıldı.

İl başkanları adına ortak açıklamayı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik okudu.

Ortak açıklamada, AKP iktidarının milletin gözünden ve gönlünden düştüğü, sahaya çıkmakta zorlandığı, bu nedenle de yargı kılıflı siyasi operasyonlarla ayakta kalmaya çalıştığı belirtildi.

CHP'ye yönelik sistematik bir kuşatma olduğu ve Ümit Erkol'un tutuklanmasının bundan bağımsız olmadığı vurgulanan açıklamada "Partimizi hedef alan tüm saldırılara karşı dayanışma içindeyiz" denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu iradesi, çok partili demokratik siyasete geçişin mimarı ve milletimizin teminatı Cumhuriyet Halk Partisi'nin 81 il başkanı olarak dün genel merkezimizde, Baba Ocağımızdaydık. Bugün de Ankara İl Başkanlığımızda bir aradayız. Bizler 47 yıl sonra Türkiye'nin 1'inci partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş neferleriyiz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarının illerimizde milletimizin gözünden ve gönlünden düştüğünü, sahaya çıkmakta zorlandığını görüyoruz. Yargı kılıflı siyasi operasyonlarla ayakta kalmaya çalıştıklarını biliyoruz. 15 buçuk milyon yurttaşımızın iradesini temsil eden Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'ndan başlayarak belediye başkanlarımızı, il başkanlarımızı ve partimizin kurumsal kimliğini hedef alan bu operasyonlar sistematik bir kuşatmadır. Son olarak Ankara İl Başkanımız Ümit Erkol'un hedef alınmasıyla gerçekleşen operasyon partimize yönelik saldırılardan bağımsız değildir. Partimizi hedef alan tüm saldırılara karşı dayanışma içindeyiz"

"Susmayacağız, geri çekilmeyeceğiz, teslim olmayacağız. Genel Başkanımız Özgür Özel'in ifade ettiği gibi, yürüyeceğiz, durmayacağız. Gerekirse boynumuzu vereceğiz. Ama milli iradeyi asla yere düşürmeyeceğiz!" vurgusu yapılan açıklamada, ara seçim çağrısı da bir kez daha dile getirildi.