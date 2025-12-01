CHP'nin A takımı belli oldu! PM ve YDK listeleri açıklandı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) "Şimdi İktidar Zamanı" sloganıyla 28 Kasım Cuma günü başlayan ve üç gün süren 39. Olağan Kurultay'ının son günü, bugün Ankara Arena'da gerçekleştirildi.

Kurultay'ın son gününde Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri seçildi. Seçim işlemi öğleden sonra saat 15.00'te başladı. Oy kullanma işlemi ise yaklaşık 4 saat sürdü.

ÖZGÜR ÖZEL OYLARIN TAMAMINI ALDI

Kurultay'ın ikinci gününde genel başkanlık seçimi yapıldı. Özgür Özel'in tek aday olarak girdiği seçimde bin 357 delege sandığa gitti. Bin 333 oy geçerli sayılırken 24 oy geçersiz sayıldı. Özel, geçerli sayılan oyların tamamını alarak, yeniden CHP'nin genel başkanı seçildi. Özel, böylece son bir yılda üçüncü, son iki yılda ise dördüncü kez genel başkan seçilmiş oldu.

ÖZGÜR ÖZEL'İN LİSTESİ FİRESİZ ONAY ALDI

Özgür Özel’in, Parti Meclisi seçimi için sunduğu anahtar liste şekillenmeye başladı. Mevcut Parti Meclisi’ndeki 49 ismin yeri korurken, listede 31 yeni isim yer aldı.

İşte o liste:

SÜREYYA ÖNEŞ DERİCİ

BARIŞ ÖVGÜN

TURGAY ÖZCAN

SUAT ÖZÇAĞDAŞ

TUĞÇE HİLAL ÖZKAN

ENGİN ÖZKOÇ

UYGAR PARÇAL

EVRİM RIZVANOĞLU

SELİN SAYEK BÖKE

BARAN SEYHAN

POLAT ŞAROĞLU

BİHLUN TAMAYLIGİL

NAMIK TAN

MAHMUT TANAL

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU

GAMZE TAŞCIER

CANAN TAŞER

MELİSA UĞRAŞ

MEHMET SALİH UZUN

PINAR UZUN OKAKIN

İSMAİL ATAKAN ÜNVER

OZAN VARAL

MEHMET NECATİ YAĞCI

DENİZ YAVUZYILMAZ

EMRE YILMAZ

DENİZ YÜCEL

MAHİR YÜKSEL

GÖKAN ZEYBEK

ERHAN ADEM

ZELİHA AKSAZ ŞAHBAZ

NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU

CAVİT ARI

EDNAN ARSLAN

BAKİ AYDÖNER

ENSAR AYTEKİN

YANKI BAĞCIOĞLU

MURAT BAKAN

SANİYE BARUT

OZAN BİNGÖL

BURHANETTİN BULUT

İLHAN CİHANER

SERCAN ÇIĞGIN

M.GÜL ÇİFTCİ BİNİCİ

CANSEL ÇİFTÇİ

NİHAT DAĞ

GÜLŞAH DENİZ ATALAR

BEDİRHAN BERK DOĞRU

ZEYNEL EMRE

HİKMET ERBİLGİN

BAHATTİN BAHADIR ERDEM

ASİYE ERGÜL

ALİ ABBAS ERTÜRK

ALİ GÖKÇEK

GÖKÇE GÖKÇEN

KÜBRA GÖKDEMİR

VOLKAN MEMDUH GÜLTEKİN

ELİF LEYLA GÜMÜŞ

NAZAN GÜNEYSU

OZAN IŞIK

UĞURCAN İRAK

ÖZGÜR KARABAT

ULAŞ KARASU

YALÇIN KARATEPE

ECEVİT KELEŞ

SEVGİ KILIÇ

BERK KILIÇ

SİNEM KIRÇİÇEK

ÖNDER KURNAZ

BURCU MAZICIOĞLU

AYLİN NAZLIAKA

ÖZEL'İN YDK LİSTESİ

Özel'in YDK listesi ise şu şekilde:

TURAN TAŞKIN ÖZER

YASEMİN REÇBER

ALİYE TİMİSİ ERSEVER

HÜMEYRA AKKUŞ SANDIKCI

AYÇA AKPEK ŞENAY

ERBİL AYDINLIK

SÜLEYMAN BÜLBÜL

OĞUZHAN CENAN

ALİYE COŞAR

DENİZ ÇAKIR

AYSEMİN GÜLMEZ

REMZİ KAZMAZ

ERDOĞAN KILIÇ

MESUT KIRŞANLI

ALİ NARİN

PM İÇİN 151 ADAY BAŞVURMUŞTU

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi üyeliği için 151, Yüksek Disiplin Kurulu üyeliği için 37 aday başvuru yaptı.