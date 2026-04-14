CHP’nin ara seçim turu, muhalefette söylemi bütünleştiriyor: ‘Milletin hakemliğine gidilmeli’

CHP lideri Özgür Özel, ara seçim gündemiyle başlattığı siyasi parti ziyaretleri kapsamında şu ana kadar 11 partiye gitti. Özel’in bugün partisinin grup toplantısından önce Saadet Partisi’ne giderek turunu tamamlaması bekleniyor. Özel sonrasında ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan randevu isteyecek.

Şu ana kadar yapılan ziyaretlerin olumlu geçtiğini ve muhalefette söylem birliği oluşturulmasına faydalı olduğunu belirten CHP kurmayları “Hepimiz sandığın gelmesini istiyoruz. Çünkü millet bunu istiyor. Sandığa sahip çıkmak hepimizin ortak görevi. İktidar seçim öncesi vaatlerini gerçekleştiremedi. Sözlerini tutmadı. Ekonomik olarak her gün daha kötüye gidiyoruz. Bu şartlarda erken seçimi zorlayan bir tavır almamız gerekiyor. Bunun için de biz ara seçim talebini gündeme getirdik. Bu bir tercih de değil, bir anayasal zorunluluk. Bu konuda diğer partiler de hem fikir. Hepimiz artık milletin hakemliğine gidilmesi konusunda ortaklaşıyoruz” diye konuştu.

KURTULMUŞ’LA ÜÇ BAŞLIKLI GÖRÜŞME

Bugün yapılacak ziyaret sonrası TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan randevu isteneceğini anımsatan kurmaylar “Genel başkanımız görüşmede anayasal bir zorunluluk olan ara seçimi gündeme getirecek. Burada seçimin yapılması için Meclis Başkanı da sorumlu. Bunun yanında Can Atalay’ın durumunu gündeme getirecek. Atalay seçilmiş milletvekili. AYM kararının gereğinin yerine getirilmesi lazım. Meclis Başkanı da bu konuda bir hassasiyet göstermeli. Bir de ortak rapor konusu var. Süreç kapsamında hazırladığımız ortak raporun 6. ve 7. maddeleri için artık bir an önce adımlar atılmalı. Kayyımların kalması, tutuklu başkanların görevine dönmesi, demokratikleşme adımlarının atılması için bir sürü açıklama yapılmıştı. Artık bunlar sözde kalmamalı ve bir an önce bu konulardaki adımlar atılmalı” ifadelerini kullandı.