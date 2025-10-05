CHP'nin Bolu kampı sona erdi: 'İki şeyden kurtulmamız lazım'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Bolu'da yapılan CHP TBMM Grubu 28. Dönem 3. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Bolu'da cuma günü başlayan kampın bugün sona erdiğini, çok verimli, kıymetli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyleyen Başarır, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz zor bir süreçten geçiyor ülkemiz de partimiz de. Milletvekili grubumuzla öncelikle bunu paylaştık. Türkiye baskı altında, basın baskı altında, sanatçılar baskı altında, tutuklu olan gazeteciler, siyasetçiler var. Partimiz kurumsal olarak hukuksuz bir yargılamayla baskı altında. İki ay sonra Türkiye'yi ilgilendiren büyük sorunlar yaşanıyor ekonomide, bütçe görüşmelerine başlayacağız. Yani bir yandan bütçede halkın ezilenlerin hakkını savunacağız, bir yandan adliyelerde haksız tutuklamalara, baskıya karşı bir direnç göstereceğiz.

Bir yandan meydanlarda olacağız. Aslında seçim kampanyamız 59 mitingte gördüğünüz üzere başlamıştı, devam edecek. Yarın seçim olacak gibi çalışıp hazır olacağız. Bunları konuştuk grupla. Özellikle bütçe görüşmelerinin önemine bir kez daha dikkat çektik. Çünkü bu bütçede, hepiniz göreceksiniz bütçe açığını, faize ödenen parayı, garanti verilen kamu projelerinde fazla fazla ödenen paraları, emeklinin, işçinin ezilenlerin durumunu, bunları konuştuk."

"FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPTIĞIMIZ BİR KAMP OLDU"

Seçime kadar olacak çalışmaları planladıklarını, kurultayda kabul edilen parti programıyla ilgili eleştirilerin, önerilerin, programa göre yapılacakların toplumla paylaşılacağını dile getiren Başarır, "Ekonomide, adalette, dış politikada bundan sonra nasıl bir yönetim, nasıl bir parti bu ülkeyi yönetecek, 86 milyon ve sizler bileceksiniz" diye konuştu.

Milletvekillerine teşekkür eden Ali Mahir Başarır, "Yaz tatili yapmadılar. Yazın belde belde, ilçe ilçe, il il Türkiye'yi gezdiler. Aynı zamanda mitinglere katıldılar. Aynı zamanda komisyon toplantılarında oldular. Ve bugün de özel mazeretleri dışında CHP'nin hemen hemen tamamı bu kampta. Birlik, beraberlik ve ne kadar güçlü bir grup olduğumuzu Türkiye'ye gösterdi. Yolumuz açık, önümüz açık. Biz halkı arkamıza almış bir grubuz. Çok güzel başarılı, fikir alışverişi yaptığımız bir kamp oldu" değerlendirmesini yaptı.

"ELEŞTİRİDEN DAHA ÇOK ÖNERİLER VARDI"

Açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başarır, "Milletvekillerinden söz alan eleştiri ve görüşlerini dile getirenler oldu ama kim ne kadar söz aldı, eleştirilerin odaklandığı bir nokta var mıydı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Birçok arkadaşımız söz aldı. Uzun uzun konuştu. Eleştiriden daha çok öneriler vardı. Geleceğe dair öneriler vardı. Seçim bölgesindeki vatandaşlarımızın, yurttaşlarımızın istekleri, durumu konuşuldu. Yapmamız gerekenlerle ilgili fikirler ortaya koyuldu. Bir eleştiri falan yoktu tabii ki. Aslında tabii ki çıkabiliyor bazen olmadık haberler. Buna alışmak istemiyoruz. Benim ricam ne olur gördüğünüzü emin olduğunuzu yazıp söylerseniz çok mutlu oluruz. Çıkıp televizyonda olmayan bir şeyi olmuş gibi gösterdikleri zaman hem muhatabı olan arkadaşımız hem partimiz hem de basın zor durumda kalıyor. Gerçek haberle ilgili, eleştiriyle ilgili hiçbir sıkıntımız yok. En ağır eleştirilere evet başımızın tacı. Ama iftiraya hayır. İki şeyden kurtulmamız lazım. Bir, sosyal medyadaki trol ağlarından, biz de çok şikayetçiyiz. İki, dünya görüşü ne olursa olsun olmayan bir şeyi olmuş gibi yazarak algı yaratmaktan kurtulmamız lazım.

Gerçek eleştiriler, ağır eleştiriler olmalı. Buna biz katlanmalıyız. Ama iftiralar gerçekten bizi rahatsız ediyor. Burada çok güzel bir kamp geçti. Çok önemli öneriler geldi. Genel Başkanımız hepsini not aldı. Hepsiyle ilgili düşüncelerini söyledi. Hem kampın açılışında hem de kampın kapanışında tek tek bunlarla ilgili notlar aldı. Bunları MYK'da değerlendireceğiz. Belki parti programına son şeklini verirken bunları da göz önünde bulunduracaktır. Çünkü gerçekten özellikle dört beş konu, ekonomi, dış politika, adaletle ilgili çiftçinin, gençlerin sorunlarıyla ilgili arkadaşlarımızın düşüncesi ve önerileri çok kıymetliydi.

"PROJELERİMİZİ, HEDEFLERİMİZİ, ÖNERİLERİMİZİ, ÇÖZÜMLERİ DE HALKIMIZLA PAYLAŞACAĞIZ"

Başarır, "Plan Bütçe'de geçtiğimiz yıl çok da tartışmalı geçmişti, CHP'nin protestoları da olmuştu, milletvekillerinin bu bütçe görüşmesine dair önerileri neler oldu, nasıl bir tablo olacak önümüzdeki Plan Bütçe toplantısında?" sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Önümüzdeki ay bütçe komisyona gelecek. Neyin ne olduğunu göreceğiz. Biliyorsunuz ki Türkiye Cumhuriyeti bütçesi aslında 86 milyonun rızkı, hepimizin. Yani Cumhurbaşkanı'nın da bizlerin de bu ülkedeki bir polisin, çiftçinin de rızkı, bunun neye nasıl dağıtılacağını göreceğiz. Ama şunu söyleyebilirim: Bu bütçede yine gerçekleri konuşacağız ama bir şey daha yapacağız, her eleştirdiğimiz konuda faiz, garantili projeler, emeklinin, işçinin maaşı, önerilerimizi de ortaya koyacağız, zamanın el verdiği sürece. Hem eleştiri, ağır eleştiri ama aynı zamanda önerileri de 86 milyonla paylaşacağız. Çünkü biz son seçimlerdeki birinci partiyiz. Anketlerdeki birinci partiyiz. Yarın seçim olsa Türkiye'deki birinci kazanan parti CHP. O yüzden projelerimizi, hedeflerimizi, önerilerimizi, çözümleri de halkımızla paylaşacağız."

"BU KONUDA MİLLETVEKİLLERİNİN DÜŞÜNCESİ OLUMLUYDU"

Ali Mahir Başarır, "1 Ekim'de Genel Kurul'a katılmama kararı ve resepsiyona gitmeme kararı bu toplantıda gündeme geldi mi? Destekleyen ya da eleştiren milletvekilleri oldu mu?" sorusuna da "Hepsi doğru buldular. Aslında bunu ortak kararla aldık. Bunu tek başına Genel Başkanımız ya da MYK almadı. Parti Meclisi'nde partimizin milletvekili arkadaşlarımızla bu konuyu uzun uzun tartıştık. Dediğim gibi bu konuda olumluydu milletvekillerinin düşüncesi" yanıtını verdi.