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CHP'nin 'butlan' yönetimi Tolga Şirin'i azletti

CHP'nin 'butlan' yönetimi Tolga Şirin'i azletti

2.06.2026 21:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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CHP'nin 'butlan' yönetimi Tolga Şirin'i azletti

Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Tolga Şirin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mahkeme kararıyla CHP'ye atanan Kılıçdaroğlu yönetiminin kendisini azlettiğini duyurdu.
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Mahkeme kararıyla CHP yönetimine atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetiminden yeni bir hamle geldi.

Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Tolga Şirin, kendisinin azledildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Şirin şunları yazdı: 

"Az önce aldığım tebligatla, avukatı olduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin beni vekillikten azlettiğini öğrenmiş bulunuyorum.

Nezaket, bu keyfiyetin tarafıma önceden ve doğrudan bildirilmesini gerektirirdi.

Vaka, kamusal olduğu için kamuoyunun bilgisine sunarım."

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