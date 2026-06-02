CHP'nin 'butlan' yönetimi Tolga Şirin'i azletti

Mahkeme kararıyla CHP yönetimine atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetiminden yeni bir hamle geldi.

Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Tolga Şirin, kendisinin azledildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Şirin şunları yazdı:

"Az önce aldığım tebligatla, avukatı olduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin beni vekillikten azlettiğini öğrenmiş bulunuyorum.

Nezaket, bu keyfiyetin tarafıma önceden ve doğrudan bildirilmesini gerektirirdi.

Vaka, kamusal olduğu için kamuoyunun bilgisine sunarım."

Az önce aldığım tebligatla, avukatı olduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin beni vekillikten azlettiğini öğrenmiş bulunuyorum.



Nezaket, bu keyfiyetin tarafıma önceden ve doğrudan bildirilmesini gerektirirdi.



Vaka, kamusal olduğu için kamuoyunun bilgisine sunarım.