Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP'nin eski ilçe başkanları partiden ihraç edildi

CHP'nin eski ilçe başkanları partiden ihraç edildi

26.02.2026 17:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
CHP'nin eski ilçe başkanları partiden ihraç edildi

CHP’li belediyelere yönelik yargı operasyonları devam ederken 20 Kasım 2025'te toplanan ve partiye 'arının' çağrısı yapan CHP'li 30 eski ilçe başkanı partiden ihraç edildi.

CHP'li belediyelere yönelik 'yolsuzluk' iddiası ile başlatılan operasyonlar devam ederken, CHP'li 30 eski ilçe başkanı 20 Kasım 2025'te toplanarak, partinin genel merkezine 'Arının' çağrısı yaptı.

Çağrıda, yargı operasyonları sonucu 'yolsuzluk' iddiası ile anılan CHP'li siyasetçilerin parti üyeliklerinin askıya alınması gerektiği savunuldu.

İHRAÇ EDİLDİLER

Gelişmeler üzerine CHP Genel Merkezi; eski Kartal İlçe Başkanı Yıldırım Emsiz, eski Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel, eski Kartal İlçe Başkanı Muammer Çelebi, İBB Belediye Meclis Üyesi CHP milletvekili aday adayı Doğan Tekel, eski Adalar İlçe Başkanı Uluç Yurtduru, eski Başakşehir İlçe Başkanı Deniz Bakır, Mehmet Ali İyimaya, Musa Çulha, Mustafa Erdemir, Cafer Çınar, Muharrem Aydın, Hasan Kahraman, İbrahim Ovacık, Oğuz Ünver, Halit Ötün, Özgür Erdem, Erhan Bozan, Lütfü Binici, Kemal Büyükbayrak, Seyit Hasan Ömür, Ümit Kaplanseren, Muharrem Konuk, Erdal Sülük, Hıdır Delipınar, Bülent Ütebay, Ali Boztaş, İsmail Yağcı, Zeynel Kızılkaya, Veli Çelik ve Ali Kaya’yı partiden ihraç etti.

 

İlgili Konular: #CHP #chp ihraç