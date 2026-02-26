CHP’nin Gölge Bakanı Samsun’da: CHP’den Samsun’da çiftçi buluşması

CHP’nin Samsun İl Örgütü, Bafra İlçe Başkanlığı’nın ev sahipliğinde Büyük Çiftçi Buluşması gerçekleştirdi. Toplantıda bölge tarımının sorunları ve çözüm önerileri ele alındı. Programa CHP’nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde tarım politikalarından sorumlu Gölge Bakanı Sencer Solakoğlu, CHP Parti Meclisi Üyesi Nazan Güneysu, Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, il yönetim kurulu üyeleri, Bafra İlçe Başkanı Serkan Dönüm ve ilçe yöneticileri katıldı. Bafra Belediye Kültür Merkezi’nde düzenlenen buluşmada konuşan Solakoğlu, üreticilerin yaşadığı ekonomik zorlukları dinledi. Sonrasında konuşan Solakoğlu “Türkiye’de tarım politikaları üreticiyi korumaktan uzaklaşmıştır. Çiftçimizin alın terinin karşılığını aldığı, planlı ve sürdürülebilir bir tarım modeli için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

KADIN ÜRETİCİLERLE BULUŞTU

Program kapsamında Doğancı Köyü’nde bulunan Koparan Manda Çiftliği ile Erişler Manda Çiftliği de ziyaret edildi. Sonrasında ile Koruluk Mahallesi’nde genç çiftçilerle iftar programı gerçekleştirildi. Sürmeli Mahallesi’nde organik pazar kadın esnafları ve kadın üretici kooperatifi üyeleriyle de bir araya gelen Solakoğlu, kadın emeğinin tarımdaki önemine vurgu yaparak “Kadın üreticiler tarımın bel kemiğidir. Onları güçlendirmeden kalkınmadan söz edemeyiz” dedi. CHP heyeti ayrıca Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel’i de makamında ziyaret etti.