CHP’nin hava sahası güvenliği araştırması önergesi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Genel Kurul’da, şans ve bahis reklam giderlerinin matrahtan düşülmesinin sonlandırılması, bazı kıymetli taşların ÖTV kapsamına alınması, kripto varlıkların vergilendirilmesi, KDV istisnalarının daraltılması ile bedelli askerlik tutarının artırılmasını öngören "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin görüşmelerine başlanacak.

Teklif görüşmeleri öncesinde CHP Grup Başkanvekili Murat Emir tarafından Türkiye'nin hava sahası güvenliğinin mevcut durumunun tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verilen Meclis araştırması önergesinin, diğer önergelerin önüne alınarak görüşülmesi önerildi.

Önerinin gerekçesini açıklamak üzere CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul söz aldı. Ertuğrul, "Bugün burada Türkiye'nin hava sahasının güvenliğini, stratejik bağımsızlığını ve milyarlarca dolarlık kamu kaynağının akıbetini konuşacağız" dedi.

"S-400’Ü ALDIK, MİLYARLARCA DOLAR ÖDEDİK ANCAK KULLANAMIYORUZ, NEDEN?"

Hava savunma sistemleriyle ilgili geçmiş uygulamalara işaret eden Ertuğrul, "Hava savunmamızı güçlendirmek üzere Rusya'dan hava savunma sistemi aldık. O dönemin Millî Savunma Bakanı 'S-400 bütün dertlere deva olmaz, Türkiye kendi hava savunma sistemini geliştirmeli.' dedi” ifadelerini kullandı.

Ertuğrul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019 yılında S-400 alımıyla ilgili sözlerini hatırlatarak, "Biz Ruslarla belki S-500'ü bile üreteceğiz" dediğini aktardı ve "S-400’ü aldık, milyarlarca dolar ödedik ancak kullanamıyoruz. Neden? Çünkü daha alırken bu sistemi NATO sistemine entegre edemeyeceğimizi biliyorduk. Ne Ruslarla ortak üretim yaptık ne de teknolojisini aldık" ifadelerini kullandı.

Ertuğrul, "Bölgemizde her gün onlarca balistik füze sağa sola uçuşuyor, sınırlarımızın hemen dibinde bir savaş var ve Türkiye'ye yönelen bir balistik tehdide karşı NATO unsurları devreye giriyor. 'Stratejik bağımsızlık' diyorsunuz ama kriz anında anahtarının başkasında olduğu bir sisteme güveniyorsunuz” dedi.

"MİLYARLARCA DOLAR KAYBEDİLMİŞ DURUMDA"

Savunma sanayisi başarılarını takdir etmekle birlikte eksikliklere dikkat çeken Ertuğrul, "İHA'larımız, SİHA'larımız, KAAN millî muharebe uçağımız, tankımız, gemilerimiz önemli başarılardır ancak bu başarıların arkasına sığınarak zafiyetlerimiz gizlenemez. F-35 programından atılmış bir Türkiye var, F-16 modernizasyonunda bile çok zorluklarla karşılaşan bir Türkiye var. Milyarlarca dolar kaybedilmiş durumda" dedi.

Ertuğrul, S-400 sistemlerinin etkin kullanılamamasına tepki göstererek, şu soruları sıraladı:

“S-400'ler neden aktif değil, hangi şartlarda devreye alınacak ve NATO sistemlerine bağımlılık düzeyimiz nedir? Türkiye'nin balistik füze savunma kapasitesi ne kadar yeterlidir ve NATO sistemi çalışmadığı anda Türkiye hava sahasını nasıl savunacaktır?”

“Savunma politikası sloganlarla değil, gerçek kapasiteyle ölçülür ve unutmayın, savunma planlamasında yapılan hataların bedelini siyasetçiler değil, bu millet tümüyle öder” diyen Ertuğrul, Türkiye’nin hava savunmasının bir bilinmezlik içerisinde bırakılamayacağını belirtti ve önergenin araştırılmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

CHP’nin hava sahası güvenliği araştırması önergesi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.