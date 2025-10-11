CHP’nin ilk yurt dışı mitingi Brüksel’de: ‘Adalet tüm dünyaya lazım’

CHP’nin Avrupa Yurt Dışı Örgütlenme koordinatörlerinden Elvan Işık Gezmiş, partisinin bu pazar Brüksel’de yapacağı ilk yurt dışı mitingine ilişkin “Çalışmalarımıza başladık. Mitingimizin yoğun geçeceğini düşünüyoruz” dedi. Adalet mücadelesini dünyanın her köşesine duyurmanın önemine vurgu yapan Gezmiş “Hukuk, adalet, demokrasi bütün dünyaya lazım” ifadelerini kullandı.

Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle her hafta Türkiye’nin farklı bir ilinde miting yapan CHP, bu hafta sonu mitingini yurt dışına taşıyacak. CHP lideri Özgür Özel, 61. mitingini Belçika’nın başkenti Brüksel’deki Place Jean Rey meydanında, Türkiye saati ile yarın saat 15.00’te gerçekleştirecek. Eyleme Belçika’daki Türk vatandaşlarının yanı sıra Hollanda, Almanya ve Fransa’dan da Türklerin katılması bekleniyor. Ayrıca yine eylemde Avrupa Birliği’nden temsilcilerin, bazı belediye başkanlarının ve siyasetçilerin misafir olacağı belirtiliyor.

CHP’nin Avrupa Yurt Dışı Örgütlenme koordinatörlerinden Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, ilk yurt dışı mitingleri öncesi yaptıkları çalışmalara ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Koordinatör olarak görevinin detaylarını paylaşan Gezmiş “Avrupa’da çok fazla yurttaşımız var. CHP birlikleri de neredeyse Avrupa’nın her yerinde var. Mesela Almanya’da 22 birliğimiz, Fransa’da 7 birliğimiz var. Dolayısıyla bu birlikler için yurt dışı koordinatörleri atandı. Biz, bundan sonraki süreçte birliklerimizle ortak çalışacağız. Onların çalışmalarına destek vereceğiz. Genel merkezle iletişimini sağlayacağız. Dünyanın neresinde olursa olsun Türk vatandaşları bizim için önemlidir ve CHP olarak yanlarında olacağız” ifadelerini kullandı.

‘MÜCADELEYİ BÜYÜTMEK KIYMETLİ’

Yurt dışında yaşayan Türklerden yurt dışı mitingleri için talepler aldıklarını vurgulayan Gezmiş, bu nedenle yapacakları ilk yurt dışı mitinge yoğun bir katılım beklediklerini söyledi. Gezmiş, “Sadece Brüksel ve Belçika değil; Fransa, Almanya, Hollanda ve çevre ülkelerden de katılım olacak. Yurt dışında yaşayan çok fazla vatandaşımız var. Onlar da bizimle bu mücadeleyi paylaşıyor. Yanımızda olmak istiyorlar” dedi.

CHP’nin yurt dışında miting yapıyor olmasına gelen eleştirileri değerlendiren Gezmiş “Hukuk, adalet, demokrasi bütün dünyaya lazım. Türkiye’deki mücadelenin büyütülmesi kıymetlidir” ifadelerini kullandı. Başka ülkelerde miting yapılması için henüz bir program olmadığını da söyleyen Gezmiş “Ancak bu mitinglerin başka yerlerde yapılmasını da düşünüyoruz. Ama asıl isteğimiz bu sürecin bir an önce tamamlanması ve ülkemizde adaletin, demokrasinin olması” diye konuştu.

BRÜKSEL’DE ESNAF ZİYARETİ

CHP’nin miting çalışmaları kapsamında dün Gezmiş’in yanı sıra Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, Eskişehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’tan oluşan heyet, CHP Belçika Birlik Başkanı Derya Bulduk’u ziyaret ederek çalışmalarına başladı. Heyet, Türk nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde yurttaşlarla ve esnafla bir araya geldi.

Çalışmalara ilişkin konuşan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, “Amacımız; yurtdışındaki milyonlarca yurttaşımızın sorunlarına çözüm üretmek, örgütlülüğümüzü büyütmek ve Türkiye’nin demokratik geleceğinde yurtdışındaki vatandaşlarımızı daha etkin kılmaktır. Yol arkadaşlarımızın tutuklu bulunduğu, yargı sopasıyla baskının yoğunlaştığı bu süreçte umudu büyütmeye devam ediyoruz” dedi.