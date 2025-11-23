CHP'nin İmralı'ya gitmemesini eleştiren Kılıçdaroğlu'nun 4 yıl önceki videosu gündem oldu: 'İmralı meşru bir organ değil'

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İmralı’da PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ı ziyaret edecek heyete üye vermemesini eleştiren CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gündem oldu.

CHP'NİN "İMRALI" TUTUMUNU ELEŞTİRMİŞTİ

Kılıçdaroğlu paylaşımında “CHP, Ortadoğu’da tökezlememizi bekleyen İsrail ve ABD belasını bertaraf etmek ve devletin ali menfaatleri için sürecin içinde olmak zorundadır. Risk almalıdır ve konuya siyaset üstü bakarak elini taşın altına koymalıdır. Milletimizin CHP’den beklentisi kardeşlik sürecinde öncü olması ve sürece istikamet çizmesidir. Tarihin doğru tarafında yer almak çoğu zaman cesaret ve kararlılık gerektirir” dedi.

2021'DEKİ AÇIKLAMASI YENİDEN GÜNDEM OLDU

Kılıçdaroğlu’nun paylaşımının ardından, 2021 yılında verdiği bir röportajdan bir kesitin yeniden dolaşıma girmesiyle daha önce tersini söylediği hatırlatıldı.

Söz konusu röportajda, siyaset kurumunun 35–40 yıldır çözemediği bir Kürt sorunu olduğunu belirten ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı “İmralı’yı muhatap almakla” eleştiren Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullanıyordu:

“HDP’nin parlamentoda olması çok önemli. Aynı düşünceyi bugün de koruyorum. Siyaset kurumunun 35–40 yıldır çözemediği bir Kürt sorunu var. Kürt sorununu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. Devlet dediğimiz kurum gayrimeşru organla muhatap olmaz. Erdoğan bunu yaptı, devleti İmralı’yla muhatap kıldı. İmralı meşru bir organ değil. Meşru organ kimdir? HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz. Halkın desteği var, parlamentoya gelmiş. Bu sorun çözülecekse meşru organlarla çözebiliriz.”

İşte o açıklama...