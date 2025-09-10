CHP'nin Kadıköy mitingi öncesi provokasyon: 'Kılıçdaroğlu' pankartı asıldı!

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) bugün Kadıköy’de düzenleyeceği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi öncesinde provokatif bir gelişme yaşandı.

Kadıköy’deki Söğütlüçeşme üst geçidine, üzerinde “Halkın partisini hırsızlar değil halk partililer yönetecek. Milletin son umudu Kemal Kılıçdaroğlu” yazan bir pankart asıldı.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı, pankartın kendileriyle herhangi bir ilgisi olmadığını kesin bir dille açıkladı.

KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Avukat Celal Çelik, pankart ile ilgili olarak Kısa Dalga’ya şunları söyledi:

"Bunu kimin yaptığını bilmiyoruz. Asla Kemal Bey’le veya bizimle bir ilgisi yok. Böyle bir şeyin olduğunu bilsem direk müdahale ederiz. Kesinlikle ilgimiz yok.”

CHP BU AKŞAM KADIKÖY'DE

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve partinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart’ta tutuklanmasının ardından bu yana “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingleri düzenliyor.

Geçtiğimiz günlerde mahkeme kararıyla görevden alınan seçilmiş CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, 10 Eylül Çarşamba günü saat 20.30’da Kadıköy İskele Meydanı’nda miting yapacaklarını açıklamıştı.