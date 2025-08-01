CHP’nin komisyon hazırlık toplantısı Özgür Özel başkanlığında yapıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak komisyonunun 5 Ağustos Salı günü yapılacak ilk toplantısı öncesinde, CHP’li 10 komisyon üyesi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplandı.
Partinin komisyon sözcülerinin, Grup Başkanvekili Murat Emir ve Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen olması kararlaştırıldı.
Komisyon hazırlık toplantısı, CHP’li 10 komisyon üyesinin katılımıyla saat 13.15’te başladı. CHP Genel Başkanı Özel’in, Kahramankazan programlarının ardından katılarak başkanlık ettiği hazırlık toplantısı, yaklaşık 4 saat sürdü.
Toplantıda, CHP’li komisyon üyeleri, sürece ilişkin kendi görüş ve önerilerini aktardı. CHP’nin, salı günü düzenlenecek ilk toplantıda, komisyonun adına yönelik önerisini paylaşacağı öğrenildi.
PKK'nin fesih kararı ve silah bırakmasının ardından yürütülen süreç kapsamında Meclis’te kurulacak komisyon, ilk toplantısını 5 Ağustos Salı günü saat 11.00’de yapacak.