CHP’nin ‘konusuz’ kurultay davasında konu kapandı, kayyum hayalleri suya düştü: Otokrasi kaybetti

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve dört kurultay delegesinin CHP’nin 4-5 Kasım 2023’teki 38. olağan kurultayı ile 6 Nisan’da yapılan 21. olağanüstü kurultayına yönelik açtığı “yok hükmünde olduğunun tespiti (mutlak butlan), iptali” ve “tedbir kararının istenmesi” talepli ve Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirilen davanın 5. duruşması dün görüldü. Duruşmada tüm davacı vekili Av. Onur Yusuf Üregen ile CHP vekilleri Av. Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan hazır bulundu.

Hakimin gelen dosyaları okumasının ardından tarafların savunmasına geçildi. Tüm davacı vekili Av. Onur Yusuf Üregen, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasını isteyerek eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve getirilmesini istedi. CHP lideri Özel ve parti kurmaylarının söylemlerine işaret eden Üregen, “Özgür Özel, katıldığı bir TV programında sayın cumhurbaşkanına şaibe iddiaları bakımından ‘Sanane be, sanane’ diyerek kurultay usulsüzlüğünü ikrar etmektedir” iddiasında bulundu.

CHP vekili Çağlar Çağlayan ise, “Beyanlarda laf oyunu var, çarpıtma ve hamaset var. Yalnızca hukuk yok. İzleyen herkes bu sözün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın partinin iç işlerine karışmasına tepki olarak söylendiğini anlar” yanıtını verdi. Çağlayan, “Başta Lütfü Savaş olmak üzere davacıların hiçbirisinin husumet ehliyeti bulunmamaktadır. Üyelik haklarını kullanamayan birinin parti iç hukukuna ilişkin ilgili bir istemde bulunma ihtimali yoktur” ifadelerini kullandı.

HUSUMET YOKLUĞU

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, açılan davayı reddederek asıl davanın konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına, birleşen 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki dosyada davacı Lütfi Savaş yönünden açılan davanın “husumet yokluğu nedeniyle reddine”, birleşen 17. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki dosya yönünden de davanın konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. Duruşmadan sonra kararı değerlendiren Çağlayan, “Bu karar bu aşama itibarıyla hukuka uygun olmuştur. CHP bu süreçte her fırsatta üyesine, delegesine sığındı. Bunlar siyaset hukuku davaları haliyle siyasi davalar. Siyasi davalarda meseleyi siyaset çözüyor. Bugün de böyle oldu” dedi. Lütfü Savaş’ın avukatı Üregen ise “Bizi de şaşırtıcı bir karar oldu” diye konuştu.

TARTIŞMALAR BİTTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin kurultay davasından ret kararı çıkmasına ilişkin “Bizi hasta etmeye çalıştılar. Bundan sonra artık bu tartışmalar da geride kalmıştır. Otokrasinin ve otokratın tarafında olanlar kaybetmiştir. Demokrasinin tarafında olanlar kazanmıştır” dedi. Davayı CHP Genel Merkezi’nden takip eden Özel, “Amaç; CHP’yi tartıştırmak, CHP’de bir tartışma varmış görüntüsünü vermektir. Davayı açan kişi partiden atılmış biridir zaten. Davaya taraf olamaz. Mahkeme esastan kararını verdi ve davanın konusuz olduğunu söyledi” ifadelerini kullandı.

CHP’li kurmaylar aksi bir kararın seçim hukuku açısından sorun yaratacağına dikkat çekerek “CHP’yi bölmek, tartıştırmak istiyorlardı. ‘Asla yapmazlar’ diyemiyorduk. Ama hukuken olması gerekenler oldu. Bundan sonra davaya yönelik herhangi bir başvuru sadece CHP’yi tartıştırma amaçlı olacaktır” yorumunu yaptı.

‘TEDBİR KARARI KALDIRILMALI’

CHP’nin hukukçu kurmayları, partinin 38. olağan kurultayıyla ilgili davadan ret kararı çıkmasını Cumhuriyet’e değerlendirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, kararın İstanbul il kongresine etkisine ilişkin “38’inci olağan kurultayımızın üzerindeki ‘şaibe’ iddiası yok hükmündedir. 38’inci olağan kurultayımıza giden süreçte il kongresini gerçekleştirilen İstanbul’da da durum aynıdır. İstanbul’da geçmişi belli olan bir hâkim tarafından verilen tedbir kararı derhal kaldırılmalıdır” dedi.

Amacın toplumu meşgul etmek olduğunu vurgulayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, “İstanbul il kongresiyle ilgili iki tane dava var. Bunlardan birincisi Ankara’da Üçüncü Asli Hukuk Mahkemesi’nin zaten sonuçlandırıp bitirmiş olduğu davadır. Diğeri de ceza davası. Baştan çürük bir dava. Ondan da benzer şekilde sonuç bekliyoruz” ifadelerini kullandı.