CHP’nin kurultay davası 8 Eylül’e ertelendi: CHP'den ilk tepkiler...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davanın üçüncü duruşması bugün görüldü. Mahkemede karar çıkmazken duruşma 8 Eylül'e ertelendi.

Sosyal medyada tepkiler ise gecikmedi. İşte ilk tepkiler…

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Gökan Zeybek:

"Cumhuriyet Halk Partisi teslim alınamaz! Yargıyı sopa gibi kullananlara boyun eğmeyeceğiz! Kuvayı Milliye'nin sarsılmaz iradesiyle kök salmış, milletten aldığı güçle dimdik ayakta duran, bağımsızlık ve devrimin yılmaz bekçisidir.

Bugün, halkın sesi kesilmeye çalışılırken; adalet zedelenirken, haklar gasbedilirken, CHP milyonların umududur. Türkiye'nin birinci partisidir. Emeklinin geçim derdi, işçinin emeği, çiftçinin alın teri, gencin geleceği için; krizin ortasında çaresiz kalanların sonuna kadar yanındayız.

KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA . YA HEP BERABER YA HİÇBİRİMİZ"

"Sarayın planı tıkır tıkır işliyor… Hiç olmaması, baştan reddedilmesi gereken dava 8 Eylül’e ertelendi. Yandaş kanallarda aylarca vatandaşın açlığını, yoksulluğunu, tutsak edilmiş belediye başkanlarımızı konuşmak yerine partimize her türlü iftira ve saldırıya devam edecekler. Halkımız bu oyunu bozmalı ve bir an evvel gerçek gündemine dönmelidir."

"Kurultay davasının ertelenmesi, bu hukuka aykırı davanın sonuç odaklı değil süreç odaklı olduğunun göstergesidir. Türkiye’nin ve yargının bu kadar sorunu varken bu operasyonel davanın derhal reddedilmesi gerekirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi, sarayda ve yargı koridorlarında dizayn edilemez.

Cumhuriyet Halk Partisi, tertemiz kurultayında seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel ile, cezaevindeki Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımızla birlikte halkın sorunlarını çözmek ve bu ülkeyi gerçek bir demokrasiye kavuşturmak için mücadelesine tüm gücüyle devam edecek.

Erdoğan’ın çizdiği sınırlar içinde siyaset yapmadık, yapmayacağız. Tuzaklı masalara oturmadık, oturmayacağız. Yol arkadaşlarımızdan vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz."

"Şizofrenik bir dava dilekçesiyle dava açılıyor, Türkiye bununla meşgul oluyor. Bu davanın usulde esasta hiçbir karşılığı yok!” diyen Başarır, Böyle bir davanın bir an için kabule dildiğini düşünürsek Türkiye'de seçim güvenliği diye bir olgu olmaz! 8 Eylül’de bu davanın lehimize çıkacağından eminiz. 2 kere 2 dört ne ise, bu davanın sonucu da odur."

"CHP’yi dizayn etme davasında yine karar çıkmadı! Duruşma 8 Eylül’e ertelendi. Tesadüf mü? Asla! Çünkü 8 Eylül’ün ertesi günü, 9 Eylül: Partimiz, Cumhuriyet Halk Partisi’nin doğduğu gün!

Sarayın vesayetindeki yargı, 9 Eylül’e göz kırpan bu tarih oyunuyla CHP’nin iradesine pusu kuruyor. Ama boşuna! Kurultayları da, kararları da bu partinin onurlu üyeleri verir.

CHP’yi mahkeme salonlarında hizaya sokamazsınız! Kurultay süreçlerine kumpas kurarak bu partiyi içeriden teslim alabileceğinizi sananlara sesleniyorum: CHP teslim alınamaz, CHP biat etmez!

Unutmayın:

Bu parti mahkeme kapılarında değil, milletin bağrında kuruldu.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin kaderini ne Saray belirler, ne onun vesayetindeki yargı, ne de bu kararlardan medet umanlar!

Sarayın hesapları, CHP’yi hizaya getirmeye değil, CHP’nin direnişini büyütmeye yarar!

Bu halkın partisini kumpasçılara asla teslim etmeyiz!"