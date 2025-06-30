CHP'nin 'kurultay davası' ertelendi... Özgür Özel'den ilk mesaj: 'Süreç odaklı bir siyasi operasyon!'

Cumhuriyet Halk Partisin'de (CHP) genel başkan değişiminin yaşandığı kurultaya yönelik iptal istemiyle açılan dava ertelendi.

Mahkeme, görevsizlik kararına itiraz sürecinin kesinleşmesinin beklenmesine ve duruşmanın 8 Eylül'e ertelenmesine karar verdi.

CHP'den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile bazı delegelerin Kurultayı'nın iptali ve yetkili kurullarının görevden uzaklaştırılması talebiyle ayrı mahkemelerde açtığı davalar Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirilmişti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İLK AÇIKLAMA

"Erteleme" kararı sonrası, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ilk açıklama geldi.

"Partimize dönük hiçbir kumpas, 19 Mart Darbesi’nden bağımsız değildir" diyen Özel, "Bugünkü duruşmanın da; sonuç odaklı değil, partimizi tartıştırmaya, iktidar yürüyüşümüzü kesmeye, mücadele azmimizi kırmaya yönelik süreç odaklı bir siyasi operasyon olduğu ortadadır" ifadelerini kullandı.

"SARAÇHANE" ÇAĞRILI MESAJ

"Asla hedeften şaşmayacağız, yolumuzdan dönmeyeceğiz!" diyen Özel şu mesajı verdi:

"Yarın 20.30’da; demokrasi ve adaletin 100 KARASINDA ve darbenin 100. KARA gününde, direnişin kalbinde Saraçhane’deyiz! Ekrem Başkanımıza, yol arkadaşlarımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Gençleri, kadınları, emekçileri, emeklileri… Bu ülkeyi seven herkesi her şeyin başladığı yere, Saraçhane’ye davet ediyorum."