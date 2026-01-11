Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP'nin 'Meclis'i terk etmeme' eylemi sürüyor... Ali Mahir Başarır: 'Size sahip çıkmayan AK Parti grubunu affetmeyin!'

CHP'nin 'Meclis'i terk etmeme' eylemi sürüyor... Ali Mahir Başarır: 'Size sahip çıkmayan AK Parti grubunu affetmeyin!'

11.01.2026 09:25:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
CHP'nin 'Meclis'i terk etmeme' eylemi sürüyor... Ali Mahir Başarır: 'Size sahip çıkmayan AK Parti grubunu affetmeyin!'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP milletvekillerinin asgari ücretin 39 bin liraya ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eyleminin üçüncü gününde "Milyonlarca emekliye, emekçiye, işçiye, çiftçiye bu halka sesleniyoruz, size sahip çıkmayan AK Parti grubunu, zalimleri affetmeyin" dedi.

CHP milletvekillerinin, TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücretin 39 bin lira olması ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eylemi üçüncü gününde devam ediyor. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve beraberindeki milletvekilleri Genel Kurul'da başlattıkları eyleme ilişkin açıklamalarda bulundu. Başarır, şu ifadeleri kullandı:

"Saat 00.00, Cumhuriyet Halk Partisi grubu hala Meclis'te. Bu ülkeyi yoksulluğa iten bu soldaki şu an burada olmayan zalimlere karşı, bu haksız düzeni yaratanlara karşı, bir avuç müteahhidi, zengini daha zengin edenlere karşı.

"ZALİMLERİ AFFETMEYİN"

Milyonlarca emekliye, emekçiye, işçiye, çiftçiye bu halka sesleniyoruz: Direnin. Onlar sizden daha büyük değil. Güç sizde. Güç bizde. Bu düzeni kabul etmeyeceğiz. Bu düzeni hep beraber değiştireceğiz. Bugün 24 saat Meclis'teyiz, Meclis'te olmaya devam edeceğiz. Şu anda aramızda olmayan, size sahip çıkmayan AK Parti grubunu, zalimleri affetmeyin. Onlara af yok."

 

İlgili Konular: #Ali Mahir Başarır #emekliler

İlgili Haberler

En düşük emekli aylığı için gözler komisyonda: Emekli yasayı bekleyecek
En düşük emekli aylığı için gözler komisyonda: Emekli yasayı bekleyecek En düşük emekli aylığına dair düzenleme perşembe günü TBMM’de komisyonda görüşülecek. TBMM Genel Kurulu’nda ele alınmasının ise bir sonraki haftaya kalması bekleniyor. Milyonlarca emekli kök aylıkları ile 20 bin lira arasındaki farkı teklif TBMM’de kabul edilip yasalaştıktan sonra alabilecek.
Emekliler eylemde: 'Artık susmayacağız, evlerimize kapanmayacağız'
Emekliler eylemde: 'Artık susmayacağız, evlerimize kapanmayacağız' Tüm Emeklilerin Sendikası Mersin Şubesi Başkanı Ahmet Karakuş, emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıları dile getirdi. Karakuş "Mücadeleyi sokaklara, meydanlara, halkın gözü önüne taşıyoruz. Bizi yok sayanlara bir kez daha ilan ediyoruz: Biz artık bekleyen, razı olan durumunda değiliz" dedi.
Emekli
Emekli Çalışma hayatları boyunca ödedikleri prim ve vergiler karşılığında, üretim sürecinden çekildikten sonra ekonomik anlamıyla ertelenmiş gelir elde eden kişilerdir emekliler.