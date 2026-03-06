CHP'nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi yarın Karaman'da

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna son verilmesi ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin yarınki adresi Karaman.

Miting öncesi değerlendirmelerde bulunan CHP Karaman İl Başkanı Ahmet Recai Evren, "Karamanlıların, Türkiye'de yapılan adaletsizliğe ve ekonomik duruma sessiz kalmamak için Karaman'da da büyük miting yapma isteği vardı, gerçekleştireceğimiz için de biz mutluyuz. Karamanlılar, Genel Başkanımızın 95'inci mitingine hazır" dedi.

"KARAMAN'DA ÇOK BÜYÜK BİR ŞEKİLDE MİTİNG TALEBİ VARDI"

Evren, şöyle konuştu:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i, 95'inci mitinginde Türk dilinin başkenti, Yunus Emre'nin diyarı, Atatürk'ün atayurdu Karaman'da ağırlamanın heyecanını yaşıyoruz. Çalışmalarımızı yaptık. Yaklaşık 5 gündür Karaman'da miting çağrımızı yapıyoruz. Miting çağrımıza vatandaşımız çok olumlu cevap veriyor. Zaten Genel Başkanımız mitinglere başladığı süreden beri Karaman'da çok büyük bir şekilde miting talebi vardı.

Çünkü Türkiye'de yapılan adaletsizliğe ve ekonomik duruma sessiz kalmamak için Karaman'da da büyük bir miting yapma isteği vardı Karamanlılarımızın, gerçekleştireceğimiz için biz mutluyuz. Karamanlılar, Genel Başkanımızın 95'inci mitingine hazır. Hatta biz buna genel başkanımızın söylevi üzerine miting değil, 'eylem' diyoruz. 95'inci eylemimizi burada yapacağız. Sonrasında 9 Mart'ta da bu adaletsizliklerin, hukuksuzlukların başlayacağı gün olan duruşmanın ilk gününde Ekrem İmamoğlu'nu savunmaya Karaman'dan devam edeceğiz."