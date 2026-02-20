CHP’nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi yarın Kocaeli'de: 'Heyecanla hep birlikte yarını bekliyoruz'

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 91'incisi yarın Kocaeli'de yapılacak.

CHP PM Üyesi Mahir Yüksel, İzmit Real AVM Otopark alanında yapılacak miting öncesi açıklamalarda bulundu.

"HEYECANLA HEP BİRLİKTE YARINI BEKLİYORUZ"

Yüksel şunları söyledi:

"Öncelikle ramazan ayının bütün halkımıza hayırlı olmasını, bereket getirmesini diliyorum. Bu bizim 91'inci eylemimiz. Sayın Genel Başkanımız cumartesi saat 14.00'te Kocaeli'de olacak. Kocaeli bildiğimiz gibi iki milyonun üstünde bir nüfusa sahip, sanayi anlamında gelişmiş bir kentimiz.

Bu kentimizde olduğu gibi bütün Türkiye'de olduğu gibi geçim sıkıntısı, ekonomik sıkıntılar mevcut. Bunun yanında halkımızın adalet arayışı, hak arayışı devam etmekte. Halkımızın erken seçim talebi yüksek oranda devam etmekte. Biz de Sayın Genel Başkanımız gelmeden önce burada miting alanında ve kent içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gördüğümüz, gözlemlediğimiz halkta Sayın Genel Başkan'ımızın gelmesiyle ilgili büyük bir heyecan var. Heyecanla hep birlikte yarını bekliyoruz.

"İNSANLAR ARTIK ADALETE AÇ KALMIŞ DURUMDA"

"Birinci talep tabii ki hukuk, hak. İnsanlar artık adalete aç kalmış durumda. Haklarını aramak istiyorlar, hukuk anlamında, hukuk bazında aramak istiyorlar. Cumhurbaşkanı adayını yanında istiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı adayımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız bildiğiniz gibi 19 Mart'tan bu yana haksız bir şekilde tutsak ediliyor diğer yol arkadaşlarımızla birlikte.

Bunun artık bir son bulmasını, sandığın bir an önce gelmesini ve erken seçim olmasını talep ediyorlar. Hak hukuk arayışında olan, adalet arayışında olan bütün vatandaşlarımızı Sayın Genel Başkan'ımıza kulak vermeye davet ediyoruz."