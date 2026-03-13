CHP'nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi yarın Uşak'ta: 'Tarihi bir miting olacak'

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 98'incisi yarın Uşak’ta gerçekleştirilecek.

Merkez ilçe 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda saat 14.00'te düzenlenecek olan miting öncesi hazırlıklarda sona gelinirken CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban, ANKA Haber Ajansı’na konuştu.

"TARİHİ BİR MİTİNG OLACAK"

Uşak tarihinin en büyük mitinglerinden birini beklediklerini ifade eden Çoban, "İki haftadır mitingimize hazırlık yapıyoruz. İl yönetim kurulumuz, kadın ve gençlik kollarımızla birlikte başlattığımız çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Biz miting duyurusunu yaparken ‘Büyük Uşak mitingi, millet iradesine dahip çıkıyor’ diye yaptık tanıtımlarımızı. Tarihi bir miting olacak. Çok kalabalık olacak. Uşaklı hemşehrilerimizin büyük katılımıyla gerçekleşecek" dedi.

"O KADAR ÇOK DERDİMİZ VAR Kİ..."

Halkın yaşadığı ekonomik darboğazın ve vatandaşların taleplerinin mitingde dile getirileceğini belirten Çoban, şöyle konuştu:

"O kadar çok derdimiz var ki... Köylümüzün, emeklimizin, öğrencimİzin, kadınlarımızIn, esnafımızın, çiftçimizin herkesin bir sorunu var. Artık toplumda yüzleri gülen insan sayısı azaldı. İnsanlar mutlu olmak istiyor. Fakat şu anki ekonomik dar boğazın içinde... Özellikle emekli bayram ikramiyesİnde hiçbir artışın olmaması bütün emekliliremizi bayram önü hüzne boğdu. Oysa ki emekli ikramiyesi artırılarak emekliler mutlu edilebilirdi.

Aynı zamanda çiftçilerimizin mazot fiyatları, Uşakta tekstil sanayi bölgemizde fabrikalarımız üç vardiyadan bir vardiyaya düşüt. İşverenler dayanamıyor, işten çıkarmalar var. Mitingden bu mesaj çıkar. Mitingden ekonomik sıkıntıların sesi çıkar. Biz mutlu olmak istiyoruz. Uşak’ta insanlarımızın yüzünün gülmesini istiyoruz. Tüm Uşaklı hemşehrilerimizi mitingimize bekliyoruz. Büyük Uşak mitingine tüm halkımız davetlidir."