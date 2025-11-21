CHP'nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi yarın Zonguldak'ta

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna son verilmesi ve erken seçim talebini yinelemek amacıyla düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 72'ncisi yarın Zonguldak'ta yapılacak.

Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in hitap edeceği miting öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

"ÖNCE BİZ KENDİMİZİ FEDA EDECEĞİZ"

Erdem, şunları kaydetti:

"Evet, örgütlerimiz çok yoğun bir çalışma yaptılar gerçekten. Zaten bekliyorduk. Sağ olsun genel başkanımız da bizi kırmadı. Bu kadar yoğun tempoda buraya gelme nezaketini gösterdi. Örgüt olarak heyecanla bekliyoruz. Günün koşullarında tabii ki her gittiği yerde, yapmış olduğu bütün mitinglerde ülkemizin geleceğine ilişkin sıkıntıların, risklerin, endişelerin neler olduğunu anlatıyor. Vatandaşlarımızı bilgilendirme adına hiç durmadan cesur yürek diyelim örgütleri dahi keza.

Ülkemizin içinde bulunmuş olduğu darboğazdan nasıl çıkılacağını, erken genel seçimin olması gerektiğinin, bu ülkenin ekonomisinin yapısal reformlar olmadığı takdirde daha fazla bu ülkenin gidişatını kaldıramayacağını hep birlikte biliyoruz. Hem ülkemizin demokrasisi adına hem seçilmişlere yapılan işkenceler adına hem ülkemizin ekonomisi adına sıkıntıların neler olduğunu hem anlatıp hem içeride tutuklu bulunan seçilmişlerimizi hem dışarıda siyaset yapan ya da hali hazırda belediye başkanlığı görevinde faaliyeti olan belediye başkanlarımızı ya da diğer seçilmişlerin kendilerinin nelerin beklediğini bilmiyorlar henüz. Henüz başlarına ne geleceğini bilmiyorlar.

Böyle bir ülkede hizmet edebilme aşkıyla biz devam ediyoruz. Bu devleti kuran partinin birer ferdi olarak, kurucu felsefenin inananları olarak asla enseyi karartmayacağız. Biz ne istediğimizi biliyoruz. Bu ülkenin demokrasisine, bu ülkenin cumhuriyetine sahip çıkacağız. Hep birlikte, onun için tek yüreğiz. Genel başkanımızın peşindeyiz, onunla birlikteyiz. Önce biz, en son biz, en son Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi. Ama önce biz kendimizi feda edeceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın."

"HİZMETLERİMİZİ TEK TEK YAPIYORUZ, YAPMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ"

"Zonguldak'ın temel sorunları zaten zor bir coğrafi koşulu var. Zonguldak'ta Türkiye taş kömürünün çok büyük bir anlamı vardı. 55 bin 500 kişi çalışıyordu geçmiş yıllarda. Bu son dönemde geldiğimiz noktada 7 bin 500'e kadar düştü. Dolayısıyla işsizlik had safhada, göç var. Zonguldak göç alan bir ildi, madenci şehriydi, cumhuriyetin ilk şehriydi. Ama maalesef şimdi göç veren bir il oldu. İşsizlik had safhada Zonguldak'ta, merkezde. Devletin imkanları, İller Bankası'ndan ya da Zonguldak'a düşen payı ne kadar kesebiliyorlarsa o kadar kesiyorlar. Silkeleme mantığı vardı, evet Zonguldak da silkeleniyor. Bütün koşullara rağmen asla enseyi karartmayacağız. Biz, Zonguldak halkı bizden hizmet bekliyor. Hizmetlerimizi tek tek yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz."

"ZONGULDAK HALKIYLA BERABER CUMHURİYETİ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Zonguldak maden işçisiyle birlikte büyük bir sınav vermişti. Büyük grevin önderleri Zonguldak'ta. Biz demokrasi aşığı, kötü gidişata dur diyebilen bir kültürden geliyoruz. Onun için Zonguldak halkı genel başkanımızı bağrına basacağından hiçbir şüphemiz yok. Zira genel başkanımız hem Zonguldak hem de Türkiye için yollara düştü. Elinden gelenin çok daha fazlasını yapıyor. Zonguldak'ta bu duyguyu geçireceğini biliyoruz. Biz aslında seçime de hazırız. Onun için genel başkanımızla birlikteyiz. Kol kola, yürek yüreğe, Zonguldak halkıyla beraber, ülkemizle birlikte biz cumhuriyeti korumaya devam edeceğiz. Ama önce seçim diyoruz."