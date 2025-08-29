CHP’nin miting serisi devam ediyor: 51. durak Sinop

19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından başlatılan mitingler serisi sürüyor.

Özel 50. mitingini İstanbul Beyoğlu’nda yaparken 51. miting adresinin Sinop olduğu belirlendi. CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya tarafından yapılan açıklamaya göre 31 Ağustos Pazar günü saat 17.30’da CHP Gençlik kolları Genel Başkanı Cem Aydın’ın da katılımı ile Hamsi Yolu otopark alanından iskele meydanına kadar gençlik yürüyüşü düzenlenecek.

Saat 19.00’da CHP Lideri Özgür Özel ile Sinop halkı iskele meydanında bir araya gelecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel miting sonrası da 2025-2026 balıkçılık sezonunun açılış törenine katılarak Sinop balıkçıları ile birlikte “vira bismillah” diyecek.