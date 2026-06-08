CHP'nin X hesabı da butlan yönetimine geçti: İlk hamleleri Özel'i ve İmamoğlu'nu takipten çıkmak oldu

Mahkemenin ‘mutlak butlan’ kararıyla CHP'de genel başkanlığa getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin kontrolüne geçen resmi sosyal medya hesapları, seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel ve tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu takipten çıktı.
Hesaptan günler sonra yapılan ilk paylaşımda ise yarınki grup toplantısına Kılıçdaroğlu'nun başkanlık edeceği duyuruldu.
CHP'nin resmi Facebook ve Instagram hesaplarının yönetiminin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ekibine devredilmesinin ardından X hesabı da bugün devredildi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi Facebook ve Instagram hesaplarının yönetiminin, 4 Haziran Perşembe günü, istinafın kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ekibine geçmesinin ardından X hesabı da devredildi.
CHP'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Haziran 2026 Salı Günü saat 13.30’da Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grup Toplantısına başkanlık edecektir" ifadelerine yer verildi.
Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu,— CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) June 8, 2026
9 Haziran 2026 Salı Günü saat 13.30’da Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grup Toplantısına başkanlık edecektir. pic.twitter.com/9wmX1ORVvi