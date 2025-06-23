CHP'nin yeni miting adresi belli oldu!

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bu haftaki adresi belli oldu.

'Ya hep beraber ya hiçbirimiz' sloganıyla düzenlenecek olan yeni miting, 25 Haziran Çarşamba günü saat 20:30'da Büyükçekmece Kent Meydanı'nda gerçekleşecek.

Yeni miting yerini CHP İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabından duyurdu.

Özgür Çelik şunları yazdı:

"Millet iradesinin önünde hiçbir güç duramaz!

Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na, Büyükçekmece Belediye Başkanımız Hasan Akgün’e ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük demek için Genel Başkanımız Özgür Özel’in öncülüğünde Büyükçekmece’deyiz.

Haklıyız, kararlıyız, kazanacağız!"



