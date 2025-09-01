Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP'nin yeni miting adresi belli oldu

1.09.2025 17:53:00
Haber Merkezi
CHP'nin yeni miting adresini İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik duyurdu. Buna göre, 3 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilecek miting Zeytinburnu, 15 Temmuz Meydanı'nda olacak.

CHP'nin, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" kapsamında düzenlediği mitingler devam ediyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bir sonraki mitingin İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Miting, 3 Eylül Çarşamba günü saat 20:30'da başlayacak.

Çelik, duyuruyu, "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na, belediye başkanlarımıza ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük demek için Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde buluşuyor; irademize sahip çıkıyoruz" ifadeleri ile paylaştı.

