CHP'nin yeni miting adresi belli oldu

CHP'nin, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" kapsamında düzenlediği mitingler devam ediyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bir sonraki mitingin İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Miting, 3 Eylül Çarşamba günü saat 20:30'da başlayacak.

Çelik, duyuruyu, "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na, belediye başkanlarımıza ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük demek için Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde buluşuyor; irademize sahip çıkıyoruz" ifadeleri ile paylaştı.