CHP'nin yeni miting adresi belli oldu: 'Yeşilin ve mavinin başkenti...'

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla, partisinin başlattığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingleri devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni miting adresi belli oldu. Buna göre miting, cumartesi günü Ordu'da düzenlenecek.

CHP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Cumartesi günü yeşilin ve mavinin başkenti Ordu’da buluşuyoruz!

Adil, eşit ve özgür Türkiye için verdiğimiz mücadeleyi hep birlikte büyütmeye devam ediyoruz!

Ahlaki üstünlük de psikolojik üstünlük de çoğunluk enerjisi de bu meydanlarda!

Biz haklıyız, biz kazanacağız!

8 Kasım Cumartesi

15.00

Cumhuriyet Meydanı"