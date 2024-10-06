CHP, ‘normalleşme’ eleştirileri sonrası seçmene saygı vurgusu yaptı

Yayınlanma: 06.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.10.2024 - 04:00

CHP yönetimi hafta boyunca normalleşme süreci ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis’te ayakta karşılanmasıyla ilgili gelen eleştirilere ilişkin “tabanın hassasiyetlerine dikkat edildiğini” vurguluyor. Partinin değişimden bu yana her adımını ölçümlerle attığını söyleyen kurmaylar “Tabanımızın da hassasiyetini her zaman ölçüyoruz. Normalleşmeyle muhalefet etmekten asla vazgeçmiyoruz. Ama Cumhur İttifakı diğer partilerin seçmenlerini ‘terörist’ gören bir dil izlerken biz liderlerin makamına gösterdiğimiz saygıyla aslında tüm seçmenlere saygı duyduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Bize kapalı kulakların ve kalplerin bize açılmasını, tabanımızı genişletmeyi hedefliyoruz” diyor.

Bu şekilde diğer partilerin seçmenlerini kazanabileceklerini söyleyen CHP kurmayları “Ortada Cumhur İttifakı’ndan kopan bir seçmen var ve tabanımızı genişletmek istiyorsak onlara saygı duyduğumuzu gösteren hamleler yapmamız gerekiyor. Yani bizim Erdoğan’a yanaşma, onunla işbirliği yapma derdimiz yok. Ama onu destekleyen insanların hassasiyetlerine saygımız var” değerlendirmesini yapıyor.

HER HAMLE ANLATILIYOR

“Bu politikayla kendi seçmeninizi kaybetme veya kırma riskiniz olur mu” sorusunu da yanıtlayan partililer, “Seçmenimizin tepkisine dikkat ediyoruz. Bazen kendi içimizden bile bize haksız eleştiriler oluyor. Mesela çok daha ağır ifadeleri olan MHP lideri gidip DEM Parti eş başkanının elini sıkıyor, kendi partisi ve medyasından eleştiri gelmiyor. Ama biz bir adım atınca bazen acımasız eleştiriler oluyor. Biz attığımız her adımı, niye yaptığımızı seçmenimize anlatırız. Beğenmedikleri bir şey olursa da elbette değiştiririz. Ancak yaptığımız ölçümler onların da ilk başta eleştirdiği normalleşmeden memnun olduğunu gösteriyor” diyor.

KİMLİKTEN GERİ ADIM YOK

Bu noktada kritik olanın normalleşmenin tanımı olduğunu vurgulayan kurmaylar “Bizim bir yandan mitingler yaparak en sert eleştirimizi sunmamız, bir yandan da halkın sorununu birebir muhattaplarıyla konuşmamız insanların takdirini topluyor. Yani biz kendi kimliğimizden geri adım atmadığımız sürece seçmenimiz adımlarımızı destekliyor. Tabanımızı büyütmemizi istiyor. Bunun dışındaki eleştiriler sosyal medyadan, parti içinde kendine bir siyaset bulmaya çalışanlardan geliyor” yorumunu yapıyor.