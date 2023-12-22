CHP Parti Meclisi seçim için toplandı
CHP Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi dün CHP lideri Özgür Özel başkanlığında toplandı. Gece geç saatlere kadar süren toplantıda parti yerel seçim için birçok seçim bölgesinde adaylarını belirledi.
Ayrıca, bazı bölgelerde de aday belirleme yöntemine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Partinin gelecek hafta ise, İstanbul’un ilçelerini gündeme alan bir toplantı yaparak, az farkla kaybettiği ilçelerde seçim kampanyasını erken başlatmak istediği konuşuluyor.
Öte yandan, CHP lideri Özel, bugün Hacıbektaş’ta olacak. Hacı Bektaş Veli Dergahını ziyaret edecek Özel, kültür merkezinde yapılacak semah gösterisi, belgesel sunumu, müzik dinletisi ve hediye sunumuna da katılım sağlayacak. Cumhuriyet Kent Meydanında yapılacak olan meşaleli yürüyüşe de katılacak olan Özel, Atatürk Evini de ziyaret edecek. Özel daha sonra İzmir’e gidecek.
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