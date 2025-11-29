CHP, Parti Meclisi seçimlerine hazırlanıyor: Kulislerdeki PM senaryoları

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 39. Olağan Kurultayı yarın 80 kişilik Parti Meclisi (PM) üyelerinin seçimiyle sona erecek.

Çarşaf liste yöntemiyle yapılacak seçimlerde 200 civarında bir aday olabileceği konuşuluyor.

CHP lideri Özgür Özel’in 70 kişilik bir anahtar listeyi, 10 kişilik Bilim Kültür Sanat Platformu üyeleri listesiyle delegelere sunması bekleniyor.

"BU BİR SAĞA KAYMA DEĞİL"

Son dönemde farklı partilerden CHP’ye geçen Evrim Rızvanoğlu, Salih Uzun, Bahardır Erdem gibi isimlerin Özel’in anahtar listesinde olabileceği belirtiliyor.

Kurmaylar bu isimlerin Parti Meclisi’ne alınmasını “Bu bir sağa kayma değil. Partimize katılıp bize büyük katkılar veren isimleri yönetimimize alarak, son dönemde kazandığımız seçmenleri hem korumayı hem de artırmayı hedefliyoruz” diyor.

Bunun dışında parti kaynakları PM’de yarıya yakın değişiklik olacağını belirtiyor.

Kurmaylar “Çok popüler, ünlü isimlerin olduğu bir listeden çok, çalışan ve alanında uzman isimlerin daha çok olduğu bir liste olur. Ekonomi alanında bilinen, tanınan bazı kişiler listeye dahil edilebilir. Meslek odalarından ve akademisyenlerden katılanlar olabilir. Ve yine partide çalışmalarıyla öne çıkan milletvekillerimiz listede görülebilir” değerlendirmesini paylaşıyor.

ÇEKİRDEK KADRO KORUNUR

Parti Meclisi’nde olacak değişiklikler kapsamında partinin Merkez Yönetim Kurulu’nda da değişiklik olması bekleniyor.

Bu kurultayda yapılan tüzük değişikliğiyle Gölge Kabine’nin Merkez Yönetim Kurulu’ndan (MYK) ayrıldığını anımsatan kurmaylar, Gölge Kabine’den çoğu ismin artık MYK’de ve PM’de yer almayacağını söylüyor.

Bir ya da iki kişinin MYK’ye geçebileceği iddia edilirken, MYK’nin çekirdek kadrosunda büyük bir değişim beklenmiyor.

Yapılanması değişen MYK’de en fazla 14 ya da 15 üye olacağı belirtiliyor.