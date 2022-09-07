CHP Parti Meclisi Üyesi Hakkı Süha Okay’ın annesi yaşamını yitirdi

CHP Parti Meclisi Üyesi Hakkı Süha Okay’ın annesi Raife Okay, bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

ANKA
07 Eylül 2022 Çarşamba, 11:34
CHP Parti Meclisi Üyesi Hakkı Süha Okay’ın annesi yaşamını yitirdi
Abone Ol google-news

23’ncü Dönem CHP Ankara milletvekili ve Grup Başkanvekili olan, bugün ise Parti Meclisi üyeliği yapan Hakkı Süha Okay’ın annesi Raife Okay yaşamını yitirdi.

14. Dönem CHP Konya Milletvekili Orhan Okay’ın eşi olan Raife Okay'ın cenazesi, yarın Kocatepe Camisinde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında Ankara Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedilecek.


CHP Süha Okay

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler