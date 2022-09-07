CHP Parti Meclisi Üyesi Hakkı Süha Okay’ın annesi yaşamını yitirdi

07 Eylül 2022 Çarşamba, 11:34

23’ncü Dönem CHP Ankara milletvekili ve Grup Başkanvekili olan, bugün ise Parti Meclisi üyeliği yapan Hakkı Süha Okay’ın annesi Raife Okay yaşamını yitirdi.

14. Dönem CHP Konya Milletvekili Orhan Okay’ın eşi olan Raife Okay'ın cenazesi, yarın Kocatepe Camisinde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında Ankara Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedilecek.

