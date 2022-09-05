Cumhuriyet tarihinin ilk kadın yüksek mimarlarından Mutahhar Baykam yaşamını yitirdi
Cumhuriyet tarihinin ilk kadın yüksek mimar-mühendislerinden Mutahhar Baykam 94 yaşında hayatını kaybetti. Mutahhar Baykam’ın cenazesi Çarşamba günü Teşvikiye Camisi’nde kılınacak namazın ardından Nakkaştepe Mezarlığı’na defnedilecek.
Cumhuriyet tarihinin ilk kadın yüksek mimar-mühendislerinden Mutahhar Baykam dün akşam yaşamını yitirdi.
Ölüm haberini oğlu ressam Bedri Baykam “Değerli dostlar, sevgili anneciğim Mutahhar Baykam, 5 ay büyük bir mücadele verdikten sonra dün akşam, 94 yaşında aramızdan ayrıldı" sözleriyle sosyal medya hesabından duyurdu.
Mutahhar Baykam’ın cenazesi Çarşamba günü (7 Eylül 2022) Teşvikiye Camisi’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında Nakkaştepe Mezarlığı’na defnedilecek.
Bedri Baykam’ın mesajı şöyle:
“CUMHURİYET TARİHİMİZİN İLK KADIN YÜKSEK MİMAR-MÜHENDİSLERİNDEN BIRAKTIĞI DEĞERLİ HATIRALARLA SONSUZA DEK ARAMIZDAN AYRILDI”
- Baykam, Aslantaş, Yalçın ve Yağcı ailelerinin acısı çok büyük. CHP eski Milletvekili ve Grup Başkan Vekili rahmetli babam Dr. Suphi Baykam’ın sevgili eşi, “Muni”si, ablam Hülya Aslantaş ve benim vefâkar anneciğimiz artık onun yanına gitti. İTÜ’nün 1952 mezunlarından, Cumhuriyet tarihimizin ilk kadın yüksek mimar-mühendislerinden, Piramid Sanat’ın kalbi, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün duayen büyük destekçisi, güzel insan, bıraktığı değerli hatıralarla sonsuza dek aramızdan ayrıldı. Işıklar içinde uyusun, mekanı cennet olsun.
- Cumhuriyet tarihinin 99 yıllık sürecinin neredeyse tümünü önce eşi, sonra da oğlunun siyasi mücadelelerinde içinden yaşamış, ödünsüz Atatürkçü, duruşundan hiçbir gün taviz vermemiş, ailemizin mütevazı temel direğinin cenazesi 7 Eylül 2022 Çarşamba günü, Teşvikiye Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecektir. Tüm sevenlerine ve dostlarımıza duyurulur.
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