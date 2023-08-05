CHP parti programı değişiyor

Yayınlanma: 05.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 05.08.2023 - 03:00

Bilim, yönetim ve kültür platformundan sorumlu genel başkan yardımcısı Yunus Emre’nin koordinatörlüğünde hazırlanacak yeni program için bilgilendirme mesajıyla üyelere program çağrı metni gönderildi. Programın, partinin ilke ve değerlerini anlatacak kısa bir metin olarak hazırlanması planlanıyor.

“CHP fikriyatının özünü oluşturan ilke ve değerlerin Türkiye ve dünya açısından ne kadar önemli olduğu bugün daha da açıklıkla ortaya çıkmaktadır” denilen çağrı metninde, “Partimiz, yüz yıl sonra yeniden Türkiye’nin tarihsel hedefine nasıl ulaşacağını ortaya koyma göreviyle karşı karşıyadır” ifadeleri kullanıldı.

Metinde, “Cumhuriyetin kuruluşunda temel bir rol oynamış olan CHP, bugünkü Türkiye koşullarında kritik alanlarda öncülük yapmasını sağlayacak yeni bir program hazırlamak ihtiyacı ile karşı karşıyadır” ifadeleri kullanıldı. Bunun yanı sıra üyelerin “katılımcı bir programın” hazırlanması amacıyla görüşleri istendi.