CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel kimdir? Deniz Yücel kaç yaşında? Deniz Yücel'in siyasi ve özel yaşamı...

Yayınlanma: 11.11.2023 - 16:49

Güncelleme: 11.11.2023 - 16:49

CHP'de ilk Parti Meclisi toplantısının ardından Genel Başkan Yardımcılarının isimleri de belli oldu. CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel oldu.



DENİZ YÜCEL KİMDİR?



Deniz Yücel 1977, İzmir doğumludur.1995 yılı İzmir Atatürk Lisesi, 2000 yılı Dokuz Eylül Hukuk Fakültesi mezunudur. İyi seviyede İngilizce bilmektedir. 2001 yılından bu yana İzmir Barosuna kayıtlı serbest avukatlık yapmaktadır.

DENİZ YÜCEL'İN SİYASİ YAŞAMI

1999 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi oldu. 2014 yerel seçimlerinde; İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi seçilerek, belediye meclisinde CHP grup sözcülüğü görevini üstlendi. 7 Ocak 2018 günü yapılan; CHP İzmir İl Kongresinde İl Başkanı seçildi.

26 Aralık 2022'de milletvekili adayı olmak için il başkanlığından istifa etti. 2023 Türkiye genel seçimlerinde İzmir 2. bölgeden milletvekili seçildi. 25 Mayıs 2023'te milletvekili mazbatasını alarak göreve başladı.38. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayında Parti Meclisine seçildi.

DENİZ YÜCEL'İN ÖZEL YAŞAMI

Deniz Yücel, Gönenç Bilgen Yücel ile evlidir ve iki çocuk babasıdır.





