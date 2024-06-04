CHP, partileri ziyaret ederek TBB encümenine oy oranlarına göre üye vermelerini önerdi: 'Demokratik temsil'

Yayınlanma: 04.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.06.2024 - 04:00

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) yarın yeni başkanını seçecek. Yerel seçimlerde elde ettiği başarı ile ilk defa delege sayısında çoğunluğu alan CHP’nin TBB adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu olacak. TBB’nin mevcut encümeninde 12 AKP’li, üç MHP’li temsilci bulunuyor. Muhalefetten ise kimse yer almıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, daha önce TBB seçimleriyle ilgili yaptığı açıklamada “14 yöneticinden sekizini CHP alacak ve altısı diğer partilere verilecek” ifadesini kullandı. Cumhuriyet’e konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, nüfusu 100 binin üzerinde olan belediyelerin başkanlarının TBB’ye “doğal üye” sayıldığını, toplamda da 868 delegeyle seçim yapılacağını aktardı. Yerel seçim başarısı sonrası CHP’nin 448 delege ile çoğunluğu sağladığını aktaran Zeybek, buna karşın 14 kişiden oluşan “Birlik Encümeni”nde diğer partilerin de seçimlerde elde ettiği başarıya göre temsil edilmesini istediklerini vurguladı. Bu kapsamda diğer partilerle görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydeden Zeybek, “Davetimizi ilettim. Seçimlerden önce olumlu veya olumsuz bir dönüş olacaktır” bilgisini paylaştı.

5 PARTİLİ ENCÜMEN

CHP’nin önerisine göre başkanla birlikte 15 kişilik encümende 9 üyeyle çoğunluk CHP’de olacak. Ancak CHP çoğunluk kendisinde olmasına karşın seçimlerde elde ettiği sonuçlara bağlı olarak AKP’nin üç; MHP, Yeniden Refah Partisi ve DEM Parti’nin de birer üyesi olmasını önerecek. CHP kanadı, İYİ Parti’nin TBB’deki iki delegesine de komisyonlarda görev verileceğini aktarıyor.

