CHP, partiye operasyonların sürmesini bekliyor: İl başkanları Ankara’da toplanacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’li belediyelere artan operasyon sonrası bir durum değerlendirmesi yapmak için partisinin il başkanlarını Ankara’ya çağırdı. Parti kurmayları, son dönemde artan bu operasyonlara karşı yeni neler yapılabilir, partinin eylemselliği nasıl devam ettirilir, bunun üzerine konuşacaklarını belirtti. Aynı şekilde Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un tutuklanmasını da konuşacaklarını belirten kurmaylar, “Belediyelere yapılan operasyonların süreceği iddiaları var. Bunların hepsini değerlendiririz. Her gün başka bir yerde operasyon oluyor. Daha da devam edeceği söyleniyor. Buna dair bir gelecek planlaması konuşacağız” dedi.

Erkol’un tutuklanmasını değerlendiren kurmaylar “Bu artan operasyonlarla partiye dönük genel bir mesaj veriliyor. Dava yeni bir dava değil. İzmir’deki davada siyasi olmayan herkes bırakıldı. Şenol Aslanoğlu, Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya içeride kaldı. Şimdi Ümit Başkanımızla 8 kişi daha alındı. Partiye dönük genel bir mesaj veriliyor” ifadelerini kullandı.

‘İKTİDAR ARTIK NİYETİNİ GİZLEMİYOR’

Öte yandan; önceki gün Erkol’un tutuklanması sonrası Adalet Bakanlığı’na yürüyüş yapmak isteyen partililer, polis müdahalesiyle karşılaştı. Bu sırada biber gazına maruz kalan isimlerden CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı Gamze Taşcıer “CHP’nin Ankara il başkanının zaten kaçma şüphesi yok. Dolayısıyla bırakılmasını beklerdik. Ama amaç sorgulamak, ifade almak değil. İtibarsızlaştırmak ve algı yaratmak. Çıkan karar da AKP’nin siyasi amacını bir kere daha gösterdi. Gençlik kollarımız en doğal hakkını kullanmak istedi. Önceden güvenlik güçlerini de bilgilendirdi ama anlamsız bir inatlaşma oldu. Zaten çok yakın bir mesafede bir yürüyüş yapılacaktı. İktidarın buna bile tahammülü yok. İktidar artık siyaseti kendi belirlediği sınırlarda yaptırtma anlayışını gizlemiyor” diye konuştu.

ERKOL İÇİN OTURMA EYLEMİ

CHP’nin Ankara’daki ilçe başkanları, Erkol için Güvenpark’ta oturma eylemi başlattı. CHP’li milletvekilleri de oturma eylemine destek verdi