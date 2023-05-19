CHP PM Üyesi Pınar Uzun: Karar ver, hangi Türkiye?

Yayınlanma: 19.05.2023 - 21:48

Güncelleme: 19.05.2023 - 21:48

CHP PM Üyesi Uzun, sosyal medya hesabından video paylaştı. Videoda Hür Dava Partisi liderinin ve üyelerinin yaptığı açıklamaları hatırlatan Uzun, Hür Dava Partisi ile Hizbullah’ın bağından söz etti. Gaffar Okkan’ın ve Konca Kuriş’in Hizbullah tarafından katledildiğini de hatırlatan Uzun, “Bu öyle bir referandum ki karşınızda kadın düşmanlığının en ilkel en gaddar hali var” dedi.

“CUMHURİYET DEVRİMLERİN IŞIĞINDA NEFES ALABİLEN MİLYONLARA HERKESİN BORCU VAR”

CHP’li Pınar Uzun, videoda şu ifadeleri kullandı:

“Cumhur İttifakı'nın ortağı Hizbullah gerçeğini korkusuzca ele almak zorundayız. Gerici devrimlerle heyecanlanarak büyüyen, işkenceci, suikastçı terör örgütlerinin inlerinden yeniden çıkmasını, küllerinden yeniden doğmalarını istemeyen yalnızca ve yalnızca Cumhuriyet devrimlerin ışığında nefes alabilen milyonlara herkesin borcu var.

“BU ÖYLE BİR REFERANDUM Kİ KARŞINIZDA KADIN DÜŞMANLIĞININ EN İLKEL EN GADDAR HALİ VAR”

28 Mayıs seçimleri, olağan bir Cumhurbaşkanlığı seçimi değil, Türkiye'nin varlık ve yokluk referandumudur. Bu öyle bir referandum ki karşınızda kadın düşmanlığının en ilkel en gaddar hali var. Hizbullah'ın domuz bağı ile en az 35 gün işkence ettiği Müslüman feminist yazar Konca Kuriş'in cesedinin Hizbullah'a ait mezar evinde bulunduğu topraklar, buradaydı unutmayın. Haliyle bu geleneğin bugün, kadının şiddetin tüm çeşitlerinden koruyan yasalarla savaşmaktan başını kaşıyacak vakti yok, olamaz da.

Bu öyle bir referandum ki, 11-12 yaşındaki çocukların istihbarat yapılarında kullanan, işkence odalarında domuz bağları ve beton çivileriyle hafızalara kazınan, Diyarbakır Emniyet Müdürü, Ali Gaffar Okkan gibi vatanseverlerin kanını döken azılı katillerle, yaşamı vatanı ve özgürlüğü savunanların referandumudur.

“KARAR VER, HANGİ TÜRKİYE!”

Hür Dava Partisi'nin bizzat, Hizbullah terör örgütüne ilişkin, tabanlarımız kesişiyor, aynı gelenekten geliyoruz dediğini hepiniz duydunuz. Bu, bu yüzden öyle bir seçim ki halkımızın manevi değerlerine kan bulaştıran din istismarcılarıyla, Türkiye'nin aydınlık geleceği için mücadele veren iyi insanların bu ülkenin geleceğini tayin etme kavgasıdır. Karar ver, hangi Türkiye!”