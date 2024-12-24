CHP program çalışmasında ilçe kurullarını tamamlamayı hedefliyor: Adalet ve ekonomi ön planda

Yayınlanma: 24.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.12.2024 - 04:00

Yeni yılda programını yenilemek isteyen CHP, bu kapsamda partili milletvekillerinden sağlık, eğitim, adalet gibi uzman oldukları başlıklarda fikirlerini aldı. Programla ilgili fikir havuzunu genişletmek için üyelerine dönen parti yönetimi, bu kapsamda yaptığı ilçe danışma kurulu toplantılarını da ay sonuna kadar bitirmeyi hedefliyor. CHP kurmayları, tüm ilçe danışma kurulu toplantıları tamamlandıktan sonra il danışma kurullarının başlayacağını aktarıyor.

Bu toplantılarla örgütün de canlı tutulduğunu söyleyen parti yönetiminden isimler “Sahanın sesini dinliyoruz. Seçim beyannamemiz de olacak yeni programımızı yazarken üyelerimizin fikrini alarak onların da sürece aktif olarak katılmasını sağlıyoruz. İlçe danışma kurulu toplantılarımızda serbest kürsülerimiz oluyor. Herkes kendi uzmanlık alanıyla ilgili görüşlerini söylüyor. ‘CHP nasıl daha iyi olur? Yeni programında nelere yer verebilir?’ Üyelerimizle bunları konuşuyoruz. Tabandan katkılarla bir program yapmak istiyoruz. İl danışma kurulu sürecinde bu kapsamı genişleteceğiz” bilgisini paylaştı.

EĞİTİM GERİCİLEŞTİ

Bu toplantılarda üyelerin en çok ekonomi, adalet ve eğitim başlıklarında öneri sıraladığını aktaran partililer “Üyelerimiz parti söylemlerinde de adalet ve ekonominin öncelenmesini istiyor. Bunun yanında mesela güncel konulardan sağlık sistemindeki özelleştirmelerin bebek ölümlerine neden olduğunu söyleyenler oluyor. Kamusal hizmete dayalı bir sağlık sistemi kurulması gerektiğini söylüyorlar. Eğitim müfredatından şikayet eden aileler oluyor. ÇEDES gibi uygulamalar eleştiriliyor. Eğitimin gericileştiğine dikkat çekiliyor. Müfredatta buna göre bir yenileme istiyorlar. Bunun dışında özellikle okullarda çocukların en azından öğle yemeğine, temiz suya ücretsiz ulaşması gerektiğini söyleyenler oluyor. Bunların hepsinin programa işlenmesini istiyorlar” diye konuştu. Bunun dışında son dönemde gündemde büyük bir yer tutan Suriye meselesi gibi konuların da bazen ilçe danışma kurulu toplantılarında konuşulduğunu söyleyen partililer “Bazı üyelerimiz daha aktif bir dış politika söylemi geliştirmemiz gerektiğini söylüyor” dedi.