CHP parti sözcüsü Deniz Yücel'den Hatay'a ziyaret

Yayınlanma: 23.12.2024 - 16:27

Güncelleme: 23.12.2024 - 16:27

CHP Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, 6 Şubat depremlerinin 22. ayında Hatay'ı ziyaret etti. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “şahsi meselem” dediği Hatay için “Bu bizim de şahsi meselemizdir” diyen Yücel, kapsamlı bir basın toplantısı gerçekleştirdi ve bölgenin sorunlarına dikkat çekti.

HATAY’A SAHİP ÇIKIYORUZ ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULDU

Yücel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla oluşturulan “Hatay’a Sahip Çıkıyoruz” çalışma grubundan bahsetti. Grup üyeleri arasında Murat Bakan, Müzeyyen Şevkin, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Gülcan Kış ve Prof. Dr. Bahadır Erdem yer alıyor. Yücel, CHP’nin tüm kadrolarının Hatay için seferber olduğunu belirterek, sorunlar çözülene kadar bölgenin yanında olacaklarını ifade etti.

CHP’Lİ YÜCEL’DEN HATAY BAROSU VE TMMOB ZİYARETİ

Program kapsamında Deniz Yücel, Hatay Barosu’nu ziyaret ederek deprem sonrası hukuki süreçler hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ardından TMMOB Hatay Şubesi ile bölgedeki yeniden inşa sürecini değerlendirdi.

HATAY’DA BARINMA SORUNU

Depremin ardından Hatay’da 223 bin vatandaşın konteynerlerde yaşamaya devam ettiğini söyleyen Yücel, TOKİ’nin inşa ettiği konutların yetersizliğine ve belirsizliklere dikkat çekti. "Hak sahiplerine boş sözleşmeler imzalatılıyor ve vatandaşlar maliyetlerin belirsizliği nedeniyle konutlara yerleşemiyor," dedi.

EĞİTİM VE SAĞLIK HİZMETLERİ YETERSİZ

Deniz Yücel, Hatay’da eğitim ve sağlık alanında ciddi sorunlar yaşandığını belirtti. Depremde 210 okulun ağır hasar aldığını ve sadece 22 yeni okulun yapıldığını ifade etti. Sağlık alanında ise yıkılan hastane ve aile sağlık merkezlerinin yerini dolduracak adımlar atılmadığını vurguladı.

ELEKTRİK VE ALTYAPI SORUNLARI

Bölgedeki elektrik kesintilerinin günlük hayatı olumsuz etkilediğini belirten Yücel, trafoların yetersizliği ve altyapı eksiklikleri nedeniyle sık sık kesinti yaşandığını söyledi.

HATAY’IN SURİYE İLE BAĞLARI VE CHP’NİN YAKLAŞIMI

Deniz Yücel, Hatay’ın Suriye ile tarihsel bağlarına değindi ve bölgedeki göç hareketleri ile sosyal gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti. CHP’nin Suriye’de demokratik bir düzenin sağlanması için çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

MÜCBİR SEBEP HALİ EN AZ İKİ YIL DAHA UZATILMALI

Yücel, deprem bölgesinde ekonomik kalkınma sağlanması için mücbir sebep halinin en az iki yıl daha uzatılması gerektiğini vurguladı. Hatay’ın ekonomik olarak toparlanabilmesi için somut adımlar atılmadığını belirtti.

Deniz Yücel, Hatay’ın “üvey evlat” muamelesi görmemesi gerektiğini ve bölgenin sorunlarına samimiyetle eğilinmesinin şart olduğunu ifade etti. CHP’nin Hatay’a desteğinin devam edeceğini belirterek, hükümeti de bu konuda daha hızlı ve etkili adımlar atmaya davet etti.